Asia Cup 2023: पाकिस्तान टीम में नहीं मिली जगह तो भड़क गया गेंदबाज, PCB के खिलाफ उठा लिया यह कदम, अब बोर्ड एक्शन के मूड में 

शाहनवाज दहानी ने सोशल मीडिया पर जो रायता फैलाना है उसको लेकर पाकिस्तानी बोर्ड एक्शन ले सकता है. हालांकि अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है. दहानी ने पाकिस्तान के लिए अबतक 2 वनडे और 11 टी-20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर 9 विकेट अपने नाम करने में सफलता पाई है. इसके अलावा शाहनवाज ने लिस्ट ए क्रिकेट में 31 मैच में 56 विकेट अपने नाम करने में सफलता पाई है,

दरअसल, बुधवार को, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और राष्ट्रीय पुरुष चयन समिति के प्रमुख इंजमाम-उल-हक ने एशिया कप और अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम की घोषणा की है. 18 खिलाड़ियों की टीम 22 से 26 अगस्त तक श्रीलंका में अफगानिस्तान से भिड़ेगी, और एशिया कप के लिए इसमें से 17 खिलाड़ियों को चुना जाएगा, 30 अगस्त से एशिया कप का आगाज होने वाला है.

एशिया कप में पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला जाएगा. बता दें कि एशिया कप 2023 में पाकिस्तान में 4 मैच खेले जाएंगे और बाकी के सभी मैच श्रीलंका में आयोजित होंगे.

एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम

बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान (उप-कप्तान), अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाम-उल-हक, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील (केवल अफगानिस्तान सीरीज), नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, तैय्यब ताहिर, उसामा मीर

एशिया कप 2023 का शेड्यूल

30 अगस्त: पाकिस्तान vs नेपाल - मुल्तान

31 अगस्त: बांग्लादेश vs श्रीलंका - कैंडी

2 सितंबर: भारत vs पाकिस्तान - कैंडी

3 सितंबर: बांग्लादेश vs अफगानिस्तान - लाहौर

4 सितंबर: भारत vs नेपाल - कैंडी

5 सितंबर: श्रीलंका vs अफगानिस्तान - लाहौर

6 सितंबर: A1 Vs B2 - लाहौर

9 सितंबर: B1 vs B2 - कोलंबो ( श्रीलंका vs बांग्लादेश हो सकता है)

10 सितंबर: A1 vs A2 - कोलंबो (भारत vs पाकिस्तान हो सकता है)

12 सितंबर: A2 vs B1 - कोलंबो

14 सितंबर: A1 vs B1 - कोलंबो

15 सितंबर: A2 vs B2 - कोलंबो

17 सितंबर: फाइनल - कोलंबो

