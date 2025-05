पत्नी, परिवार, पार्टी, प्यार... 'ट्रबलमेकर' तेज प्रताप की वो 10 हरकतें जिससे बढ़ी लालू परिवार की मुश्किलें

Tej Pratap Yadav Controversies: कभी तेजस्वी को 'अर्जुन' और खुद को 'कृष्ण' बताने वाले तेज प्रताप यादव आज राजद और लालू परिवार से निकाल दिए गए. मां के सम्मान के लिए पत्नी को छोड़ने का दावा करने वाले तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) को उनके पिता लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने ही पार्टी और परिवार से 6 साल से निष्कासित कर दिया. बिहार की राजनीति में दशकों से काबिज लालू परिवार में शुरू हुए झंझावत अब किस करवट मुड़ेगा? यह कहना अभी मुश्किल है. लेकिन लालू यादव ने जिस तरह से तेज प्रताप यादव को निकाला, उसे कई लोग सही बता रहे हैं. लालू के फैसले को सही बताने वाले लोग तेज प्रताप यादव की करनी के किस्से सुना रहे हैं.

'लालू के लाल' तेज प्रताप यादव ने पूर्व में कई ऐसे काम किए, जिसने राजद की मुश्किलें बढ़ाई. जानकारों का कहना है कि लालू परिवार में शुरू से ही तेज प्रताप यादव उस मनमर्जी वाले बच्चे की तरह रहे, जो सामाजिक-राजनीतिक मान-मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए केवल अपनी मर्जी के साथ जीना पसंद करता है.

बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने रिलेशनशिप वाला जो शिगुफा छोड़ा, वो पार्टी को असहज करने वाला था. ऐसे में सीने पर पत्थर रखकर आखिरकार लालू प्रसाद यादव को कड़ा फैसला लेना ही पड़ा. तेज प्रताप यादव को पार्टी से परिवार से निकाले जाने की घोषणा करते हुए लालू के जो सोशल मीडिया पोस्ट किया, उसमें भी यह बात स्पष्ट हो रही है.

तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाले जाने पर तेजस्वी, रोहिणी सहित अन्य ने अपनी प्रतिक्रिया में यहीं बात कही. तेजस्वी ने कहा कि हमें यह सब अच्छा नहीं लग रहा है. न हम इसे बर्दाश्त कर सकते है. तेजस्वी ने यह भी कहा कि राजनीतिक और नीजि जीवन अलग-अलग होता है. रोहिणी ने लिखा- जो अपने विवेक का त्याग कर मर्यादित आचरण व परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं.

शनिवार को तेज प्रताप का एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि यह पोस्ट तेज प्रताप यादव ने किया है, जिसमें उन्हें एक युवती के साथ देखा गया था. तेज प्रताप यादव के फेसबुक पोस्ट पर अनुष्का यादव (Anushka Yadav) नामक लड़की के साथ तस्वीर सामने आई. इस पोस्ट में लिखा गया था कि तेज प्रताप और अनुष्का 12 साल से एक दूसरे को जान रहे हैं. दोनों रिलेशनशिप में रह रहे हैं.

हालांकि बाद में तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से रिलेशनशिप वाली पोस्ट हटा दी गई. फिर रात में तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया था. अब आज लालू प्रसाद यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया है.

इसी साल होली के दिन तेज प्रताप एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. जिसमें वो एक सिपाही से यह कहते सुनाई पड़े, 'ओ सिपाही ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे'. तेज प्रताप का यह वीडियो सामने आने पर उनकी खूब आलोचना हुई. लोगों ने कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद भी उनमें सत्ता और पद की गरमी है. हालांकि वायरल वीडियो में ही तेज प्रताप यह कहते भी सुनाई दिए कि बुरा न मानो होली है.

होली के दिन ही तेज प्रताप यादव का एक और वीडियो सामने आया. जिसमें वो बिहार के पटना की गलियों पर बिना हेलमेट पहने स्कूटी चलाते नजर आए. वो सीएम नीतीश कुमार के घर के बाहर पहुंचे और चिल्लाते हुए कहा, "पलटू चाचा कहां हैं?" तेज प्रताप के इस वायरल के कारण भी उनकी आलोचना हुई. साथ ही हेलमेट न पहनने के लिए 4,000 रुपये का चालान भी जारी किया गया.

4. विधानसभा में भी धमकाने वाला अंदाज

राजद विधायक तेज प्रताप यादव का विधानसभा में भी धमकाने वाला अंदाज अलग-अलग समय में सामने आया है. विधानसभा में बोलते-बोलते तेज प्रताप फरिया लेने वाले मुड में आ जाते है. एक बार तो वो विधानसभा में तेजस्वी के साथ हो रही तीखी चर्चा पर ऐसे तमतमाते हुए उठे मानो अभी लड़ लेंगे. 2022 में तब के विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा के लिए तेज प्रताप यादव ने कहा था कि दो मिनट का के लिए मिलना चाहते हैं. पर्सनल बात करना है. उस समय उनका यह अंदाज भी चर्चाओं में था. 2018 में कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी को लेकर भी तेज प्रताप चर्चा में आये थे.

तेज प्रताप यादव अपनी बयानबाजी के लिए भी खूब सुर्खियों में रहे हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के कई नेताओं के लिए उन्होंने कई बार अमर्यादित बयान दिए हैं. एक बार तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को देशद्रोही तक कह दिया था. बात दो साल पहले की है, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और तेज प्रताप यादव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री थे. तब प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं को घमंडी कहा था. इसी बात पर तेज प्रताप यादव ने मीडिया से रू-ब-रू होते हुए कहा था कि वह देशद्रोही हैं.

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भिड़ने के तेज प्रताप के कई किस्से मशहूर है. 2018 में तेज प्रताप ने अपने एक चाहने वाले को प्रदेश का महासचिव बनाने के लिए तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र पूर्वे की खूब फजीहत की थी. दरअसल जून 2018 में रामचंद्र पूर्वे पर आरोप लगाया था कि वो भाई-भाई को लड़वाना चाहते हैं. बाद में डंके की चोट पर तेजप्रताप ने राजेंद्र पासवान को पार्टी का प्रदेश महासचिव भी बनवाया था.

तेज प्रताप यादव अक्सर अपनी आस्था और भक्ति के अनोखे अंदाज से भी सुर्खियों में रहते हैं. तेज प्रताप कभी बांसुरी बजाते श्रीकृष्ण बन जाते हैं तो कभी शिवलिंग को पकड़ कर खुद पर भी जलाभिषेक करवाते नजर आते है. भक्ति और आस्था हर किसी का निजी मसला है. लेकिन एक सार्वजनिक जीवन में रहने वाले इंसान के ऐसे रूप उसे कई वालों चर्चाओं में लाता है.

