'विवियन रिचर्ड्स भी नहीं, उससे बेहतर दुनिया में कोई आया ही नहीं', शोएब अख्तर ने इस क्रिकेटर को बताया सबसे महान

Shoaib Akhtar on greatest Ever Player in World cricket: दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर ने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम (Shoaib Akhtar on GOAT) क्रिकेटर को लेकर बड़ा बयान दिया है. अख्तर ने उस क्रिकेटर के बारे में बात की है जो आज क्रिकेट खेलते तो कई रिकॉर्ड तोड़ देते. अख्तर ने विवियन रिचर्ड्स को नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस को दुनिया का सबसे महान क्रिकेटर करार दिया है. अख्तर ने माना है कि उनके जैसा क्रिकेटर आजतक दूसरा कोई नहीं आया है. अख्तर ने जैक कैलिस के बारे में कहा, " कैलिस ने अपने करियर में काफी कमाल का क्रिकेट खेला है. जैक तो ग्रेटस्ट है यार..उससे बेहतर प्लेयर दुनिया में आया ही नहीं है. विव रिचर्ड्स से भी आगे. जैक कैलिस ने टी20 क्रिकेट भी खेला है और क्या खेला है. उनके जैसा क्रिकेटर विश्व क्रिकेट में एक ही आया था और एक ही रहेगा. हर एक डिपार्टमेंट में नंबर वन.. अद्भूत' (Jacques Kallis and Shoaib Akhtar)

Jacques Kallis के टेस्ट करियर की बात करें तो साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने 166 मैच खेलकर 13289 रन बनाए जिसमें 45 शतक और 58 अर्धशतक शामिल रहे. इसके अलावा 328 वनडे में 11579 रन बनाए, कैलिस ने वनडे में 17 शतक और 86 अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की, इसके अलावा टी-20 इंटरनेशनल में जैक कैलिस ने 25 मैच खेलकर 666 रन बनाए जिसमें 5 अर्धशतक शामिल रहे. ओवरऑल टी-20 में कैलिस ने 176 मैच खेलकर 4416 रन बनाए. जिसमें 32 अर्धशतक शामिल रहे. बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी में भी कैलिस ने कमाल की गेंदबाजी की.

Photo Credit: AFP

टेस्ट में जैक कैलिस के नाम 292 विकेट, वनडे में 273 विकेट और टी-20 इंटरनेशनल में 12 विकेट दर्ज रहे. इसके अलावा अपने पूरे टी-20 करियर में जैक कैलिस ने 176 मैच में 114 विकेट लेने में सफलता हासिल की. बता दें कि अख्तर ही नहीं बल्कि रिकी पोंटिंग ने भी जैस कैलिस को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिकेटर करार दिया है. यानी कैलिस, विवियन रिचर्ड्स की नहीं बल्कि सचिन से भी महान खिलाड़ी हैं.