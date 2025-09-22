विज्ञापन

सलमान की खान की बहन की 10 तस्वीरें, 7वीं फोटो देख कर कहेंगे- कटरीना जैसी दिखती है

अलवीरा एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर और प्रोड्यूसर हैं. वह लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और कई हिट फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन कर चुकी हैं.

सलमान की बहन अलवीरा की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के भाईजान और दबंग खान सलमान खान के परिवार के ज्यादातर लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. ऐसे में आज हम आपको उनकी बहन अलवीरा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो प्रोफेशनली बॉलीवुड से जुड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ग्लैमरस दुनिया से दूरी बनाए रखती हैं. उन्हें कैमरे के सामने बहुत कम ही देखा गया है. आइए जानते हैं, उनके बारे में.

- अलवीरा का जन्म 13 दिसंबर 1969 में मुंबई में हुआ था.

- उन्होंने फैशन डिजाइनर के रूप में फिल्म सुल्तान में  काम किया, जिसमें उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का स्टारडस्ट अवॉर्ड मिला था.

- अलवीरा की शादी एक्टर और प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री से हुई. बता दें, दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है.

-  अलवीरा और अतुल की प्रेम कहानी 1992 में आई फिल्म 'जागृति' से शुरू हुई थी.  इस फिल्म में सलमान खान मुख्य किरदार में थे.

- अतुल इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे.  अलवीरा अक्सर फिल्म के सेट पर अपने भाई से मिलने आती रहती थीं. जिस दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी.

- फिल्म जागृति की शूटिंग खत्म होते ही अलवीरा और अतुल को एहसास हुआ कि वे एक-दूसरे से प्यार करते हैं. दोनों अपने रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस थे और परिवार को शामिल करके शादी करना चाहते थे.

- अतुल के परिवार को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस रिश्ते के लिए सलमान और सलीम खान की रजामंदी जरूरी थी. अलवीरा ने अपने प्यार का इज़हार किया और सबसे पहले सलमान को अपने रिश्ते के बारे में बताया. जिसके बाद दोनों की शादी हो गई.

- अलवीरा के दो बच्चे हैं, एक बेटा अयान और एक बेटी अलीजेह. अलीजेह जल्द ही एक नए प्रोजेक्ट में नजर आ सकती हैं.

- अलवीरा ने कई बॉलीवुड फिल्मों को प्रोड्यूस भी कि है,  जिनमें बॉडीगार्ड, हैलो और जय हो शामिल हैं.








 

