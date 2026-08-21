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अर्जुन तेंदुलकर ने अपने करियर को लेकर लिया अहम फैसला, रिपोर्ट में बड़ी जानकारी आई सामने

Arjun Tendulkar: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने अपने घरेलू क्रिकेट करियर को लेकर बड़ा फैसला लिया है.

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अर्जुन तेंदुलकर ने अपने करियर को लेकर लिया अहम फैसला, रिपोर्ट में बड़ी जानकारी आई सामने
Arjun Tendulkar on Future Game Plan

भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर अपने भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच घरेलू क्रिकेट में गोवा के लिए खेलना जारी रखेंगे. 'स्पोर्टस्टार' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 26 साल के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, जो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा थे, हाल ही में गोवा के ओमान दौरे पर नहीं जा पाए थे, जिससे यह अटकलें लगने लगी थीं कि क्या वह टीम का हिस्सा बने रहेंगे या नहीं. हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि एसोसिएशन के अंदरूनी सूत्रों ने पुष्टि की है कि अर्जुन टीम में बने रहेंगे. अर्जुन 2022-23 घरेलू सीज़न से पहले मुंबई से गोवा चले गए थे.

वह टीम का नियमित हिस्सा रहे हैं और उन्होंने टीम के लिए 50 फर्स्ट-क्लास विकेट लिए हैं. उन्होंने अपनी बल्लेबाज़ी पर भी काम किया है और टीम के लिए कुछ अहम पारियां खेली हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ़ शतक लगाया है और सभी फ़ॉर्मेट में गोवा टीम का अहम हिस्सा रहे हैं. इससे पहले, सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे के धैर्य और काबिलियत की तारीफ़ की थी, जब बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ अर्जुन ने मौजूदा IPL सीज़न में लखनऊ सुपर जायंट्स के आखिरी मैच में अपने डेब्यू पर अच्छा प्रदर्शन किया था.

अर्जुन, जो नेट्स और प्रैक्टिस मैचों में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने के लिए सीज़न के आखिरी मैच तक इंतजार करना पड़ा. पंजाब किंग्स से LSG की हार के बाद तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट लिखा. "बहुत बढ़िया, अर्जुन. मुझे इस बात पर गर्व है कि तुमने इस पूरे सीज़न में खुद को कैसे संभाला - हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखा, धैर्य बनाए रखा, चुपचाप कड़ी मेहनत की और आखिरी मैच तक मौके का इंतज़ार करने के बावजूद पॉजिटिव बने रहे.

"क्रिकेट कौशल के साथ-साथ धैर्य की भी परीक्षा लेता है, और आज तुमने दोनों को बहुत अच्छे से संभाला. ज़मीन से जुड़े रहो और खेल के प्रति अपना प्यार वैसे ही बनाए रखो जैसा हमेशा से रहा है." तेंदुलकर ने कहा, "हमेशा प्यार." अर्जुन ने अपना पहला ओवर बहुत अच्छे से डाला. अगर कप्तान ऋषभ पंत प्रभसिमरन सिंह का मुश्किल कैच पकड़ लेते, तो उन्हें विकेट मिल सकता था. शुरुआती स्पेल में उन्होंने सही लेंथ पर गेंदबाज़ी की, लेकिन 15वें ओवर में यॉर्कर डालकर उन्होंने प्रभसिमरन को स्टंप्स के सामने फंसा लिया.

पंत ने पावरप्ले के ठीक बाद अर्जुन को गेंदबाज़ी के लिए बुलाया. उन्होंने नौवां, 15वां और 17वां ओवर भी डाला और 36 रन देकर एक विकेट लिया. 26 साल के अर्जुन मुंबई इंडियंस के लिए भी खेल चुके हैं. अपने खास सरनेम की वजह से अर्जुन खेल की शुरुआत से ही चर्चा में रहे हैं. LSG सपोर्ट स्टाफ़ का एक हिस्सा उन्हें पहले ही खेलने का मौका देने के पक्ष में था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

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