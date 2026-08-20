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UP में 9 IPS के तबादले: संभल एसपी केके बिश्नोई अब बिजनौर पुल‍िस अधीक्षक, अव‍िनाश पाण्‍डेय की लखनऊ में तैनाती 

उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 अगस्त की रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए. इसमें संभल, गोंडा, बिजनौर और बाराबंकी समेत कई जिलों के एसपी बदले गए हैं. संभल के चर्चित एसपी केके बिश्नोई को अब बिजनौर जिले की कमान सौंपी गई है.

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UP में 9 IPS के तबादले: संभल एसपी केके बिश्नोई अब बिजनौर पुल‍िस अधीक्षक, अव‍िनाश पाण्‍डेय की लखनऊ में तैनाती 
up ips transfer kk bishnoi bijnor sp Avinash Pandey posted to Lucknow
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 अगस्त की रात नौ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं जो विभिन्न जिलों में तैनात थे
  • गोंडा, सुलतानपुर, बिजनौर, बलरामपुर, संभल, बाराबंकी और हरदोई के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं
  • संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई को बिजनौर का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है
क्या हाल ही में और भी आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है?

IPS Transfer Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 20 अगस्त की रात 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. गोंडा, सुलतानपुर, बिजनौर, बलरामपुर, संभल, बाराबंकी और हरदोई के पुलिस अधीक्षक तथा मेरठ व झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बदल दिए गए हैं. यूपी आईपीएस प्रशासनिक फेरबदल में कई चर्चित पुलिस अधीक्षकों के नाम शामिल हैं. संभल के एसपी कृष्ण कुमार (केके बिश्नोई) और मेरठ के एएसपी अविनाश पांडेय का भी स्थानांतरण कर दिया गया है. आईपीएस केके बिश्नोई अब बिजनौर के नए पुलिस अधीक्षक होंगे.

क‍िस आईपीएस को कहां लगाया? 

1 IPS व‍िनीत जायसवाल, बैच 2014 को पुल‍िस अधीक्षक गोंडा से पुल‍िस अधीक्षक सुल्‍तानपुर

2 IPS चारू न‍िगम, बैच 2014 को पुल‍िस अधीक्षक सुल्‍तानपुर से पुल‍िस अधीक्षक यूपी 112 लखनऊ

3 IPS अव‍िनाश पाण्‍डेय, बैच 2015 को वर‍िष्‍ठ पुल‍िस अधीक्षक मेरठ से पुल‍िस अधीक्षक  मुख्‍यालय पुल‍िस महान‍िदेशक यूपी लखनऊ 

4 IPS बीबीजीटीएस मूर्ति, बैच 2015 को वरिष्‍ठ पुल‍िस अधीक्षक झांसी से वरिष्‍ठ पुल‍िस अधीक्षक मेरठ

5 IPS अभ‍िषेक, बैच 2015 को पुल‍िस अधीक्षक ब‍िजनौर से पुल‍िस अधीक्षक गोंडा

6 IPS व‍िकास कुमार, बैच 2015 को पुल‍िस अधीक्षक बलरामपुर से वर‍िष्‍ठ पुल‍िस अधीक्षक झांसी 

7 IPS  कृष्ण कुमार (केके बिश्नोई), बैच 2018 को पुल‍िस अधीक्षक संभल से पुल‍िस अधीक्षक ब‍िजनौर 

8 IPS व‍िकास चंद्र त्र‍िपाठी को पुल‍िस अधीक्षक/अपर पुल‍िस अधीक्षक बाराबंकी से पुल‍िस अधीक्षक सम्‍भल 

9 IPS मार्तण्‍ड प्रकाश स‍िंह को पुल‍िस अधीक्षक/अपर पुल‍िस अधीक्षक हरदोई से पुल‍िस अधीक्षक बलरामपुर

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