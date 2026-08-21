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Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी की ODI World Cup 2027 टीम में इंट्री, बड़े नाम बाहर? पूर्व भारतीय स्टार ने चुना स्क्वाड

Vaibhav Suryavanshi in Team India ODI World Cup 2027 Squad: पूर्व भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने भारत के वर्ल्ड कप अभियान के लिए अपनी 15-सदस्यीय टीम चुनी है जिसमे वैभव सूर्यवंशी, भुवनेश्वर कुमार और संजू सैमसन को शामिल किया है.

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Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी की ODI World Cup 2027 टीम में इंट्री, बड़े नाम बाहर? पूर्व भारतीय स्टार ने चुना स्क्वाड
Vaibhav Suryavanshi in Team India ODI World Cup 2027 Squad:

Vaibhav Suryavanshi in Team India ODI World Cup 2027 Squad: वनडे वर्ल्ड कप 2027 की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और टीमें अपनी अंदरूनी तैयारियों में बी लगी हैं. ऐसे में आगामी विश्व कप एक बार फिर ऐतिहासिक छाप छोड़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि टीम इंडिया के कई बड़े स्टार खिलाड़ियों के लिए ये आखिरी वनडे वर्ल्ड कप होगा. इस बड़े टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया के पूर्व स्टार खिलाड़ी रोबिन उथप्पा ने भी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड चुना है और कई ऐसे बड़े नाम है जिन्हें लेकर उनके फैसले ने फैंस को हैरान किया है. 

क्या वैभव सूर्यवंशी, भुवनेश्वर कुमार और संजू सैमसन को भारत की 2027 वनडे वर्ल्ड कप टीम में जगह मिलनी चाहिए? पूर्व भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा का जवाब है, "बिल्कुल मिलनी चाहिए."

उथप्पा ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाने वाले 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी पसंदीदा 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुनी है. उन्होंने इसे "बॉम्ब स्क्वाड" बताया और चयन में कुछ चौंकाने वाले फैसले भी किए. इस दौरान उन्होंने मौजूदा भारतीय टीम के कुछ अहम खिलाड़ियों को बाहर रखते हुए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया.

बल्लेबाजी विभाग में उथप्पा ने कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे स्थापित खिलाड़ियों पर भरोसा जताया. साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा को भी अपनी टीम में रखा, जबकि उनके भविष्य को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं. सबसे बड़ा सरप्राइज वैभव सूर्यवंशी का चयन रहा. उथप्पा ने यशस्वी जायसवाल को बाहर रखते हुए 15 वर्षीय वैभव को बैकअप ओपनर के रूप में चुना. आईपीएल में दोनों राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे हैं.

2007 टी20 वर्ल्ड कप विजेता उथप्पा ने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की भी वापसी कराई. भुवनेश्वर ने हाल के आईपीएल सीजन में 28 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि उन्होंने करीब पांच साल से भारत के लिए वनडे क्रिकेट नहीं खेला है. इन खिलाड़ियों को शामिल करने के चलते उथप्पा ने वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में जगह नहीं दी, जो हाल के समय में भारत की व्हाइट-बॉल योजनाओं का हिस्सा रहे हैं.

विकेटकीपर के तौर पर उन्होंने ईशान किशन की बजाय संजू सैमसन को चुना. उथप्पा का मानना है कि सैमसन टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और फिनिशर, दोनों भूमिकाएं निभाने की क्षमता रखते हैं. ऑलराउंडरों में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा को जगह मिली है. दिलचस्प बात यह है कि हार्दिक के बैकअप के रूप में किसी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर को नहीं चुना गया. तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह पर सौंपी गई है.

उथप्पा ने अपनी टीम पर बात करते हुए कहा, "यह 2027 वर्ल्ड कप के लिए मेरी भारतीय टीम है. अभी टूर्नामेंट में समय है, लेकिन अगर ये 15 खिलाड़ी अगले एक साल तक साथ खेलते हैं, तो उनकी तैयारी बेहतरीन होगी. मेरे हिसाब से यह एक धमाकेदार टीम है."

2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए रॉबिन उथप्पा की 15 सदस्यीय भारतीय टीम:

शुभमन गिल (कप्तान)
रोहित शर्मा
वैभव सूर्यवंशी
विराट कोहली
श्रेयस अय्यर
केएल राहुल
संजू सैमसन
हार्दिक पांड्या
अक्षर पटेल
रवींद्र जडेजा
कुलदीप यादव
जसप्रीत बुमराह
भुवनेश्वर कुमार
मोहम्मद सिराज
अर्शदीप सिंह

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