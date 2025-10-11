विज्ञापन
IND vs WI: क्या शुभमन गिल की गलती से रन आउट हुए यशस्वी जायसवाल? अनिल कुंबले ने बताया

Anil Kumble react on Yashasvi Jaiswal run out: जायसवाल 258 गेंदों में 22 चौकों के साथ 175 रन बनाकर पवेलियन लौटे. वह भारत के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर पर रन-आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बन गए.

IND vs WI: क्या शुभमन गिल की गलती से रन आउट हुए यशस्वी जायसवाल? अनिल कुंबले ने बताया
Anil Kumble Big Statement on Yashasvi Jaiswal run out
  • यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 175 रन बनाए और रन आउट होकर पवेलियन लौटे
  • रन आउट के दौरान जायसवाल ने तेज शॉट खेला और रन लेने की कोशिश की लेकिन गिल ने दौड़ना शुरू नहीं किया था
  • पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने कहा कि रन आउट में गिल की कोई गलती नहीं थी यह पूरी तरह से जायसवाल की गलती थी
Anil Kumble on Yashasvi Jaiswal run out: यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में दोहरा शतक लगाने से चूक गए और रन आउट होकर पवेलियन लौटे, जायसवाल 175 रन बनाकर आउट हुए, बता दें कि  दूसरे दिन पहले सेशन के खेल में 92वें ओवर की दूसरी गेंद पर जायसवाल ने जायडेन सील्स की फुल लेंथ गेंद को मिड-ऑफ की ओर मजबूती से ड्राइव किया. जायसवाल ने रन चुराने की कोशिश में तुरंत दौड़ लगानी शुरू कर दी, लेकिन इसमें गिल को कोई दिलचस्पी नहीं थी. जिसके बाद जायसवाल वापस अपने क्रीज में नहीं जा सके और रन आउट होकर वापस पवेलियन लौटना पड़ा. वहीं, जायसवाल के रन आउट होने के बाद अब फैन्स गिल को इसका जिम्मेदार बता रहें हैं. ऐसे में भारत के पूर्व दिग्गज अनिल कुंबले ने जायसवाल के रन आउट को लेकर अपनी राय दी है और माना है कि इसमें गिल की कोई गलती नहीं थी. जायसवाल के रन आउट होने में उनकी ही गलती थी. 

पूर्व स्पिनर ने लंच के समय स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए रन आउट को लेकर अपनी राय दी और कहा, "मैंने यह नहीं सोचा था  कि वह ऐसे आउट होंगे. मुझे नहीं लगता था कि जायसवाल ऐसी गलती करेंगे. उन्होंने एक बेहतरीन शॉट खेला और उन्हें लगा कि गेंद फील्डर को मिस कर जाएगी और वो रन लेने के लिए भाग निकले. मुझे लगता है कि यकीनन जायसवाल ने रन लेने कि लिए कॉल किया होगा लेकिन उनका कॉल गिल के पास नहीं पहुंची होगी , शॉट काफी तेजी से लगाया गया था, गेंद तेजी से फील्डर के पास गई थी. यहां उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था. मेरे हिसाब से यहां जायसवाल से गलती हुई."

बता दें कि जायसवाल 258 गेंदों में 22 चौकों के साथ 175 रन बनाकर पवेलियन लौटे. वह भारत के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर पर रन-आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बन गए.

इस अनचाही लिस्ट में संजय मांजरेकर शीर्ष पर हैं, जो साल 1989 में पाकिस्तान के विरुद्ध लाहौर के मैदान पर 218 के स्कोर पर रन आउट हुए थे. वहीं, द ओवल में साल 2002 में इंग्लैंड के विरुद्ध 217 के स्कोर पर रन आउट होने वाले राहुल द्रविड़ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। राहुल ही इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर भी हैं, जो साल 2001 में कोलकाता टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 180 रन पर इस तरह आउट हो चुके हैं. अगर यशस्वी जायसवाल इस मैच में दोहरा शतक जड़ते, तो यह उनके करियर का तीसरा दोहरा शतक होता

Anil Kumble, Yashasvi Bhupendra Kumar Jaiswal, Shubman Singh Gill, Cricket
