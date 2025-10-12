विज्ञापन
अनिल कुंबले ने दिल खोलकर की कुलदीप यादव की तारीफ, खुद को बताया बड़ा फैन, 'सीमित अवसरों के बावजूद...'

Anil Kumble on Kuldeep Yadav Five Wicket Haul: कुलदीप, मोहम्मद सिराज (36) के बाद भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज़ है, जिसने इस साल 16 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 18.71 की औसत से 35 विकेट लिए हैं.

अनिल कुंबले ने दिल खोलकर की कुलदीप यादव की तारीफ, खुद को बताया बड़ा फैन, 'सीमित अवसरों के बावजूद...'
Anil Kumble on Kuldeep Yadav Five Wicket Haul vs WI
  • अनिल कुंबले ने कुलदीप यादव की सीमित खेल समय के बावजूद पांच विकेट लेने की क्षमता की सराहना की
  • कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज़ की पहली पारी को 248 रनों पर ऑलआउट करने में अहम भूमिका निभाई जिससे भारत को बढ़त मिली
  • कुलदीप यादव ने अब तक 15 टेस्ट मैचों में 65 विकेट लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पांच विकेट का है
Anil Kumble on Kuldeep Yadav Record Bowling Performence: पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले ने स्पिनर कुलदीप यादव की पहली पारी में पांच विकेट लेने के लिए सराहना की और कहा कि सीमित खेल समय मिलने के बावजूद, वह अपनी लय और आत्मविश्वास को अच्छी तरह बनाए रखने और अपनी मैच जिताने की क्षमता का प्रदर्शन करने में सक्षम हैं.

कुलदीप के पांच विकेटों ने वेस्टइंडीज को मेहमान टीम की पहली पारी में 156/4 से 248 रनों पर ऑलआउट करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे रविवार को दिल्ली में दूसरे टेस्ट में भारत को बड़ी बढ़त मिली. एशिया कप खिताब जीतने वाले अभियान में 17 विकेट लेने के बाद, कुलदीप का इन दो टेस्ट मैचों में प्रदर्शन पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के बाद उनका पहला मैच है, जिसमें भारत 0-3 से हार गया था, जो क्रिकेट के उनके सबसे बुरे दौरों में से एक था. कुलदीप इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में थे, लेकिन उन्हें सभी पांच टेस्ट मैच बाहर बैठकर देखने पड़े.

2017 में अपने पदार्पण के बाद से कुलदीप ने भारत के लिए सिर्फ़ 15 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 21.90 की औसत और 37 के स्ट्राइक रेट से 65 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/40 रहा है और 28 पारियों में उन्होंने कुल पांच विकेट लिए हैं. रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और वाशिंगटन सुंदर की बल्लेबाज़ी क्षमता के कारण उन्हें घरेलू और विदेशी दोनों ही परिस्थितियों में कई मैच गंवाने पड़े.

जियोस्टार विशेषज्ञ अनिल ने 'क्रिकेट लाइव' पर कहा, "बेहद शानदार! मैं हमेशा से कुलदीप यादव का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, और सीमित अवसरों के बावजूद, वह लगातार अपनी मैच जिताने की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं. नियमित खेल के बिना लय और आत्मविश्वास बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन कुलदीप ने पहली पारी में इस मौके का बखूबी फायदा उठाया."

उन्होंने कहा, "उन्होंने वेस्टइंडीज़ की बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई, नियंत्रण और संयम का परिचय दिया. मुझे उम्मीद है कि कल जब भारत फिर से गेंदबाजी के लिए आएगा और बाकी विकेट लेने की कोशिश करेगा, तो वह फिर से केंद्र में होंगे. कुलदीप का शानदार प्रदर्शन हर प्रारूप में, चाहे लाल गेंद हो या सफ़ेद गेंद, जब भी उन्हें मौका मिला है, देखने को मिला है."

कुलदीप, मोहम्मद सिराज (36) के बाद भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज़ है, जिसने इस साल 16 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 18.71 की औसत से 35 विकेट लिए हैं, जिसमें 5/82 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, दो बार चार विकेट और एक बार पांच विकेट शामिल हैं.

कुंबले ने जॉन कैंपबेल और शाई होप के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई 138 रनों की साझेदारी की भी सराहना की, जब उनकी टीम को फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वे 97 रनों से पीछे रह गए और उन्हें एक बार फिर भारत को बल्लेबाजी करने का अच्छा मौका मिला. पूर्व भारतीय स्पिनर ने कहा कि इस साझेदारी ने "वेस्टइंडीज़ क्रिकेट की असली प्रतिभा" को दर्शाया.

