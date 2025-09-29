'इस टीम का असली ब्रह्मास्त्र...', भारत की ऐतिहासिक जीत पर आनंद महिंद्रा का पोस्ट हुआ वायरल

Anand Mahindra Reaction on Team India Win Asia Cup: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है. तिलक वर्मा की बेहतरीन और यादगार अर्धशतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता. तिलक वर्मा ने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन बनाया. इस पारी में 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे. 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी, लेकिन तिलक और शिवम दुबे ने पारी को संभाला.

आनंद महिंद्रा ने की टीम इंडिया के जीत की तारीफ

आत्मविश्वास, इस टीम का असली ब्रह्मास्त्र है. जब गेंदबाजों ने विपक्षी सलामी बल्लेबाजों से मैच हारते हुए देखा, फिर भी उन्होंने अपना ध्यान बनाए रखा और विकेटों को तेज़ी से गिराया. जब बल्लेबाजों ने हमारे सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट होते देखा, फिर भी शांत रहे और लक्ष्य का पीछा करने की लय को आसान बना दिया.

फौलादी नसें, रगों में बर्फ, आत्मविश्वास प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र का ब्रह्मास्त्र है. इस सच्चाई की याद दिलाने के लिए मैं टीम इंडिया को सलाम करता हूं. इसलिए वो हमारे मंडे मोटिवेशन हैं.

जब मुश्किल में नजर आई थी टीम इंडिया, कुछ ऐसा था हाल

भारत ने 20 के स्कोर पर अपने तीन शीर्ष के बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए. अभिषेक शर्मा 5, शुभमन गिल 12 और कप्तान सूर्यकुमार यादव 1 रन बनाकर आउट हुए. तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने भारत को मुश्किल समय से निकाला. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी की. सैमसन अबरार अहमद पर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे. सैमसन 21 गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हुए. सैमसन 77 के स्कोर पर चौथे विकेट के रूप में आउट हुए. उस समय भारत को जीत के लिए 70 रन की आवश्यकता थी.

इसके बाद तिलक वर्मा का साथ शिवम दुबे ने निभाया. दोनों ने 5वें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की और स्कोर को 137 तक पहुंचाया. शिवम 22 गेंद पर 33 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद तिलक ने रिंकू के साथ मिलकर भारत को जीत दिला दी. भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता.