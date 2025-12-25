'कई चीजों को आजमा रहे...' T20 वर्ल्ड कप से पहले अमोल मुजुमदार ने टीम इंडिया की तैयारियों को लेकर कही ये बात

भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच अमोल मुजुमदार ने गुरुवार को कहा कि टीम अगले साल ब्रिटेन में होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के खिलाफ चल रही पांच मैचों की मौजूदा टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में कुछ नई चीजें आजमा रही है. वनडे विश्व चैंपियन भारत पहले ही 2-0 की बढ़त बना चुका है और उसका लक्ष्य शुक्रवार को होने वाले तीसरे मैच में जीत हासिल करके सीरीज अपने नाम करना होगा. भारत ने विशाखापत्तनम में खेले गए पहले दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच क्रमशः आठ और सात विकेट से जीते थे.

मजूमदार ने तीसरे मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से कहा,"वनडे विश्व कप के दौरान भी हमने यथासंभव स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की. छह महीने बाद टी20 विश्व कप है और हम कुछ चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना है और हम इस टी20 टीम को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं." उन्होंने कहा,"हम विश्व कप से पहले पूरी तरह व्यवस्थित होने के लिए कई चीजों को आजमा रहे हैं."

मजूमदार ने कहा कि भारतीय टीम खेल के सभी विभागों में लगातार सुधार करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा,"हम खेल के तीनों विभागों में सुधार करने के बारे में हमेशा बात करते हैं लेकिन असल में एक चौथा पहलू भी है और वह फिटनेस है. हमारी टीम प्रगतिशील है और हम अपने खेल में लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं."

कोच ने कहा कि उनके खिलाड़ी फिलहाल वनडे विश्व कप जीत की खुशी में सरोबार हैं. मजूमदार ने कहा,"पिछले 45 दिनों में मुझे कोई खास बदलाव नहीं दिखा. जो भी हो यह एक सुखद बदलाव है. वे मैदान पर ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं. यह एक अच्छी स्थिति है. पहले दो मैचों में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया."

उन्होंने हालांकि अपने खिलाड़ियों को आगाह किया कि वे श्रीलंका को किसी भी तरह से कम करके आंकने की गलती ना करें. मजूमदार ने कहा,"इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीलंका की टीम बहुत अच्छी है. हम प्रत्येक प्रतिद्वंदी को एक चुनौती के रूप में देखते हैं. हमारे पास कुछ शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन हम हर प्रतिद्वंदी का समान सम्मान करते हैं."

यह भी पढ़ें: संजू सैमसन vs ईशान किशन, कौन है T20I का विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज? देखें आंकड़े

यह भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप होने के बाद शुभमन गिल ने शुरू की कड़ी ट्रेनिंग, सामने आया वीडियो