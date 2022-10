T20 World Cup का आगाज आज से, जानें शेड्यूल, भारत में कब और कितने बजे से देख पाएंगे मैच, दांव पर है 46 करोड़ रुपये की Prize Money

SL vs NAM, T20 World Cup: मेगा इवेंट के लिए बजेगा बिगुल, यहां जानिए पहले मैच से जुड़ी सभी जानकारी

क्वालीफाइंग राउंड-1

ग्रुप A: श्रीलंका, यूएई, नीदरलैंड, नामीबिया

ग्रुप B: आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज

क्वालीफाइंग राउंड-1 शेड्यूल

16 अक्टूबर श्रीलंका बनाम नामीबिया, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

16 अक्टूबर यूएई VS नीदरलैंड, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे

17 अक्टूबर वेस्टइंडीज VS स्कॉटलैंड, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

17 अक्टूबर जिम्बाब्वे VS आयरलैंड, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे

18 अक्टूबर नामीबिया VS नीदरलैंड, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

18 अक्टूबर श्रीलंका VS यूएई, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे

19 अक्टूबर स्कॉटलैंड VS आयरलैंड, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

19 अक्टूबर वेस्टइंडीज VS जिम्बाब्वे, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे

20 अक्टूबर नीदरलैंड्स VS श्रीलंका, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

20 अक्टूबर नामीबिया VS यूएई, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे

21 अक्टूबर आयरलैंड VS वेस्टइंडीज, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

21 अक्टूबर स्कॉटलैंड VS जिम्बाब्वे, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे



सुपर-12 की टीमें

ग्रुप 1: इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, ग्रुप-A विनर, ग्रुप-B रनर-अप

ग्रुप 2: भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, ग्रुप-A रनर-अप, ग्रुप-B विनर

भारत की टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान से

भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपना पहला मैच पाकिस्तान के साथ 23 अक्टूबर को खेलेगी. यह मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाने वाला है.

टी20 वर्ल्डकप में भारतीय टीम इन टीमों के खिलाफ खेलेगी, (भारतीय समयानुसार)

23 अक्टूबर बनाम पाकिस्तान, दोपहर 1.30 बजे

मेलबर्न 27 अक्टूबर बनाम ग्रुप-ए रनरअप, दोपहर 12.30 बजे

सिडनी 30 अक्टूबर बनाम साउथ अफ्रीका शाम 4.30 बजे

पर्थ 2 नवंबर बनाम बांग्लादेश, दोपहर 1.30 बजे

एडिलेड 6 नवंबर बनाम ग्रुप-बी विनर, दोपहर 1.30 बजे, मेलबर्न

मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर होगा.

पाइज मनी

BCCI के बाद Sourav Ganguly का नया प्लान, अब इस पद की लड़ाई लड़ने की तैयारी में पूर्व कप्तान

T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने पर मिलेंगे 46 करोड़ (भारतीय रुपये में)

टी-20 वर्ल्डकप विजेता: करीब 13 करोड़ रुपये

रनर्स अप: 6.52 करोड़ रुपये

सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम: 3.26 करोड़ रुपये

सुपर-12 में जीत: 32 लाख रुपये

सुपर-12 से बाहर होने वाली टीम: 57 लाख रुपये

पहले राउंड में जीत: 32 लाख रुपये

पहले राउंड से बाहर होने पर: 32 लाख रुपये

साल 2007 में भारत ने जीता था खिताब

साल 2007 में खेले गए पहले टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीता था. भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर धोनी की कप्तानी में इतिहास रचते हुए टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. बता दें कि 2021 में यूएई में खेले गए टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था.

बुमराह की जगह विश्व कप टीम में शामिल हुए मो. शमी, और पाकिस्तान के दौरे पर भारतीय टीम?