अचानक आग और फिर चारों तरफ धुआं-धुआं.. कानपुर स्कूटी ब्लास्ट का CCTV फुटेज देखिए

उत्तर प्रदेश के कानपुर में बुधवार को स्कूटी में हुए धमाके के वक्त का एक CCTV फुटेज सामने आया है. इस वीडियो में साफ धमाके वक्त आग और धुआं साफ-साफ दिख रहा है. एक दुकान में लगे सीसीटीवी में दर्ज इस ब्लास्ट के वीडियो में दिख रहा है कि दुकान के सामने से दो स्कूटर गुजर रहे हैं. तभी वहां नीचे रखे एक सामान में आग दिखाई देती है, इसके तुरंत बाद धुआं के कारण सीसीटीवी का फुटेज पूरी तरह ब्लैक हो जाता है.

पटाखा बाजार में स्कूटी में हुआ ब्लास्ट

गौरतलब है कि कानपुर के मिसरी बाजार में एक स्कूटी में हुए धमाके में 8 लोग घायल हुए हैं. गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) रेफर किया गया है. दो अन्य घायल का कानपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है जबकि दो मामूली रूप से घायलों को छुट्टी मिल गई है. शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि धमाके की वजह अवैध पटाखा है. पुलिस जांच में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एटीएस की मदद ले रही है. ये धमाका हादसा है या साजिश इस एंगल से भी जांच की जा रही है.

अवैध पटाखे बरामद, हिरासत में दुकानदार

इस धमाके के बाद पुलिस ने आसपास की दुकानों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया. कई दुकानों में अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं. पुलिस ने इस मामले में अबतक 12-13 लोगों को हिरासत में भी लिया है. जिस दुकान के बाहर विस्फोट हुआ है उसके बाहर बिखरे खिलौनों में कुछ कम बारूद वाले पटाखे भी पड़े हुए मिले हैं.

एटीएस ने की बिखरे सामान की जांच

कानपुर में ब्लास्ट वाली जगह पर एटीएस की टीम ने भी जांच की है. एटीएस की टीम ने वहां बिखरे सामानों की जांच की है. माना जा रहा है कि पुलिस और एटीएस जल्द ही इस विस्फोट के कारणों का खुलासा कर सकती है. आसपास के दुकानों को बंद कर दिया गया था. धमाके वाली जगह को भी घेर लिया गया है.