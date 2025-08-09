"चाबियां मिल गईं" आकाश दीप ने रक्षाबंधन से पहले खरीदी नई गाड़ी, टॉप मॉडल की कीमत...

विज्ञापन
Akash Deep Owner of New Car: आकाश दीप की गेंदबाजी के दम पर भारत ने सीरीज का दूसरा टेस्ट जीत था, जिसके बाद इस तेज गेंदबाज ने अपनी बहन को जीत का श्रेय दिया था.

Akash Deep: आकाश दीप ने रक्षाबंधन से एक दिन पहले नई कार खरीदी
  • आकाश दीप ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तीन मैचों में 13 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया.
  • ओवल टेस्ट में उन्होंने नाइटवॉचमैन की भूमिका में 66 रन बनाकर बल्लेबाजी कौशल का भी प्रदर्शन किया.
  • आकाश दीप ने रक्षाबंधन से एक दिन पहले अपनी कैंसर पीड़ित बहन के कहने पर नई टोयोटा फॉर्च्यूनर कार खरीदी है.
Akash Deep Buy New Car: भारत के तेज गेंदबाज आकाश दीप ने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. तेज गेंदबाज ने तीन मैचों में 13 विकेट लिए. जबकि ओवल में उन्होंने नाइटवॉचमैन के तौर पर दूसरी पारी में 12 चौकों की मदद से 66 रनों की पारी खेली. गेंद के साथ घातक होने के अलावा, आकाश ने द ओवल में पांचवें टेस्ट की दूसरी पारी में अपने शानदार पहले अर्धशतक से सभी को चौंका दिया. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज समाप्त हो चुकी है और भारतीय खिलाड़ी स्वदेश लौटे हैं. आकाश दीप की गेंदबाजी के दम पर भारत ने सीरीज का दूसरा टेस्ट जीत था, जिसके बाद इस तेज गेंदबाज ने अपनी बहन को जीत का श्रेय दिया था. वहीं अब रक्षाबंधन से एक दिन पहले आकाश दीप ने अपनी बहन के कहने पर एक गाड़ी खरीदी है. 

तेज गेंदबाज ने इंस्टाग्राम पर नई कार के साथ अपनी और अपने परिवार की तस्वीर साझा की. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है,"सपना पूरा हो गया. चाबियां मिल गईं. उन लोगों के साथ जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं." जैसा कि शेयर की गई तस्वीर से समझा जा सकता है, यह काले रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर है, जिसके टॉप मॉडल की कीमत 62 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है (cardekho.com के अनुसार). पोस्ट के वायरल होते ही भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी कमेंट किया,"बहुत बहुत बधाई."

बता दें, क्रिकेटर आकाश दीप ने आज रक्षा बंधन पर अपनी कैंसर पीड़ित बहन अखंड ज्योति सिंह से लखनऊ में राखी बंधवाई. इंग्लैंड में एक मैच में दस विकेट लेने के बाद उन्होंने उस प्रदर्शन को अपनी बहन को समर्पित किया था. आज उन्होंने कहा कि काफी अच्छा लग रहा है. जब हम गए थे तब सिचुएशन कुछ और थी जब हम वापस आए हैं तो बहन की तबियत काफी अच्छी लग रही है. ये सुधार देखकर मैं काफी खुश हूं. उन्होंने कहा कि बहन अब काफ़ी अच्छी है, अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैं काफी खुश हूं. 

अपनी बहन के साथ एक बड़ी गाड़ी लेने पर आकाश दीप ने कहा कि मेरी बहनों ने प्लान किया कि तुम्हें एक गाड़ी लेनी है. उन्होंने कहा कि ये गाड़ी यहीं रहेगी. बनारस इन लोगों के पास है, क्योंकि मैं साल में ज़्यादा दिन रहता नहीं हूं. आगे की योजना पर कहा कि अभी दिलीप ट्रॉफी है इसके बाद वेस्टइंडीज इंडिया आ रही है, सारा फोकस उस पर है.

