'हमेशा तुम ही नहीं जीतोगे...'. आकाश दीप ने बेन डकेट को ‘फ्रेंडली’ विदाई देते समय क्या कहा था, गेंदबाज ने बताया

Akash Deep react on Ben Duckett wicket send off: ओवल टेस्ट मैच में बेन डकेट और आकाश दीप के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली थी, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी.

  • ओवल टेस्ट मैच के दूसरे दिन आकाश दीप ने बेन डकेट को आउट करने के बाद उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार किया था.
  • बेन डकेट ने आकाश से कहा था कि इस पारी में वे उन्हें आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वह उनकी ही गेंद पर आउट हो गया
  • आउट के बाद आकाश ने डकेट को कंधे पर हाथ रखकर कहा कि "कभी-कभी उन्हें भी जीतना पड़ेगा.
Akash Deep opens up on Ben Duckett  send off: ओवल टेस्ट मैच (IND vs ENG 5th Test) में दूसरे दिन बेन डकेट और आकाश दीप के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली थी, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी. वहीं, जब मैच में डकेट को आउट किया था तो आकाश दीप ने कंधे पर हाथ रखकर उनके साथ कुछ देर साथ चले थे. आकाश ने डकेट को ‘फ्रेंडली'  विदाई देकर उनके 'बैजबॉल' के घमंड को शांत कर दिया था, अब आकाश ने उस जेस्चर को लेकर बात की है. 

रेव स्पोर्ट्स के साथ इंटरव्यू में आकाश दीप ने उस घटना को लेकर खुलासा किया और बताया कि आखिर, उन्होंने डकेट को आउट करने के बाद ‘फ्रेंडली'  विदाई देते समय क्या कहा था. आकाश दीप ने इस  बार में खुलासा करते हुए कहा, "बेन डकेट मेरे सामने 4-5 बार आउट हो चुके थे. उस पारी में वो मेरे खिलाफ पैडल स्वीप शॉट मारकर मेरे लेंथ को खराब करने की कोशिश कर रहा था. ऐसे में मैं भी उसके खिलाफ गेंदबाजी का प्लान कर रहा था. आप भी उस समय समझ नहीं पाते हैं कि उसको किस लेंथ पर गेंद करनी है."

आकाश दीप ने आगे कहा, "उस समय वो मेरे को कहा था कि इस पारी में तुम मुझे आउट नहीं कर सकते हो, फिर मेरे गेंद पर ही वह आउट हो गया. इसके बाद मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर मैंने कहा, ठहमेशा तुम ही नहीं जीतोगे भाई, कभी-कभी मुझे भी जीतना पड़ेगा". (Akashdeep send off Ben Duckett)

क्रिकेटर आकाशदीप ने खरीदी फॉर्च्यूनर

हाल ही में क्रिकेटर आकाश दीप ने इंग्लैंड के दौरे से घर आकर फॉर्च्यूनर कार खरीदी है, जिसकी तस्वीर आकाश ने सोशल मीडिया पर शेयर की है. बता दें कि इंग्लैंड दौरे पर आकाश दीप ने कमाल की गेंदबाजी की थी और बर्मिघम टेस्ट में 10 विकेट लेने में सफल रहे थे. लॉर्ड्स में आकाश ने एक विकेट और ओवल टेस्ट मैच में कुल 2 विकेट लिए थे. ओवल टेस्ट मैच में भारत की दूसरी पारी के दौरान आकाश ने 66 रन बनाकर भारत के लिए अहम पारी खेली थी. 

