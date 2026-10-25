शिखर धवन- मुरली विजय ओपनर, नंबर 4 तेंदुलकर, धोनी कप्तान, कोहली बाहर, अजिंक्य रहाणे ने चुनी भारत की ऑल टाइम टेस्ट-XI

टेस्ट क्रिकेट में भारत के बेहतरीन बल्लेबाज रहे अजिंक्य रहाणे ने अपनी पसंद के ऐसे 11 खिलाड़ियों का चुनाव किया है जिसे उन्होंने बेस्ट टेस्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया है. सोनी स्पोर्ट्स पर बात करते हुए राहणे ने भारत की ऑल टाइम टेस्ट इलेवन का चुनाव किया है. रहाणे ने ओपनर के तौर पर शिखर धवन और मुरली विजय का चुनाव किया है, नंबर 3 पर रहाणे की पसंद राहुल द्रविड़ बने हैं. इसके बाद नंबर 4 पर रहाणे ने सचिन तेंदुलकर को रखा है. इसके अलावा नंबर 5 पर रहाणे ने खुद का नाम लिया है. इसके बाद भारतीय पूर्व दिग्गज ने धोनी को विकेटकीपर औऱ कप्तान के तौर पर इस खास टीम में जगह दी है.

रहाणे की ऑल टाइम टेस्ट इलेवन में ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा अपनी जगह बना पाने में सफल हो गए हैं. वहीं, ऑल टाइम टेस्ट इलेवन में रहाणे ने केनल एक स्पिनर को जगह दी है. रहाणे ने अश्विन को बतौर स्पिनर चुनाव किया है. इसके बाद तेज गेंदबाजी के लिए रहाणे ने भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और इशांत शर्मा को भारत की ऑल टाइम टेस्ट इलेवन में जगह दी है.

हालांकि रहाणे की ओर से इस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को जगह नहीं है जो अब चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर रहाणे के इस ऑल टाइम टेस्ट इलेवन को लेकर बातें शुरू हो गई है. बता दें कि कोहली भारत के बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज रहे हैं और उन्होंने पिछले साल ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था.

अजिंक्य रहाणे की भारत की ऑल टाइम टेस्ट इलेवन

मुरली विजय, शिखर धवन, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, अजिंक्य रहाणे, एमएस धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और इशांत शर्मा

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