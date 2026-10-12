अजिंक्य रहाणे ने टीम इंडिया के इस ओपनर बल्लेबाज को बताया स्पेशल टैलेंट, बल्लेबाजी की जमकर की तारीफ

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने ओपनर अभिषेक शर्मा की तारीफ की है क्योंकि वे मुश्किल समय में भी रन बनाने का तरीका ढूंढ लेते हैं. अभिषेक ने 30 गेंदों में 69 रन बनाए. ऑफ-स्पिन के खिलाफ उनकी शुरुआती मुश्किलों को देखते हुए, जब ऑफ-स्पिनर रोस्टन चेस पहला ओवर करने आए, तो अभिषेक ने क्रीज़ पर जमने के लिए थोड़ा समय लिया. उन्होंने चेस की कुछ गेंदों को सावधानी से खेला और फिर तीसरे ओवर में ऑफ-साइड पर दो छक्के और एक चौका जड़ा. पहली पारी में भारत को 223 रन तक पहुंचाने में मदद करने वाले ओपनर की पारी पर बात करते हुए, रहाणे ने अभिषेक को "खास टैलेंट" बताया और कहा कि वे रन बनाने के तरीके ढूंढ लेते हैं.

रहाणे ने क्रिकबज़ से कहा, "देखिए, वह एक खास टैलेंट हैं. हम उनके बारे में और हर बार उनके इरादे के बारे में बात कर रहे थे. अभिषेक शर्मा के बारे में मुझे जो बात पसंद है, वह है रन बनाने के तरीके ढूंढना. अगर उन्हें किसी खास एरिया में मुश्किल हो रही है, तो वे कोई न कोई तरीका ढूंढ लेंगे, रन बनाने का कोई अलग तरीका ढूंढ लेंगे, बिना अपना इरादा या स्ट्राइक रेट खोए."

T20I में अभिषेक का स्ट्राइक रेट 195.95 है, जो कम से कम 250 गेंदों का सामना करने वाले खिलाड़ियों में दुनिया में सबसे ज़्यादा है. उन्होंने इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I मैच के दौरान सबसे छोटे इंटरनेशनल फॉर्मेट में अपने 2000 रन पूरे किए और इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ़ 1024 गेंदें खेलीं. अब वे गेंदों के मामले में इस आंकड़े तक सबसे तेज़ी से पहुंचने वाले खिलाड़ी हैं.

रहाणे ने आगे कहा, "हम देखते हैं कि अब तक उनके करियर में उनका स्ट्राइक रेट 200 के करीब रहा है. और उनकी निरंतरता (कंसिस्टेंसी) बहुत ज़बरदस्त है. (वे) T20 फॉर्मेट में 2000 रन बनाने वाले सबसे तेज़ खिलाड़ी या बल्लेबाज़ हैं, जो वाकई कमाल की बात है."

अभिषेक लंबे समय से दुनिया के टॉप-रैंक वाले बल्लेबाज़ों में से एक रहे हैं. वह अभी बल्लेबाजों की ICC T20I रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं और पहले दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज रह चुके हैं.

26 साल के इस खिलाड़ी ने 64 T20I पारियों में 2036 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ 69 रन की पारी के दौरान, इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड की बराबरी भी की. उनके नाम 2026 में 68 छक्के दर्ज हैं और अब उनके पास रिकॉर्ड तोड़ने का पूरा मौका है, क्योंकि अभी कई T20I मैच खेले जाने बाकी हैं.