पाकिस्तान ने बनाया टी20 इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, श्रीलंका चारों खाने चित, सीरीज में 2-0 की बढ़त

पाकिस्तान ने रविवार को T20 क्रिकेट में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया और श्रीलंका को 82 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. तेज़ी से उभर रहे माज़ सदाकत (96) और कप्तान साहिबज़ादा फरहान (73) दोनों को कैच छूटने का फायदा मिला और उन्होंने लगातार दूसरी बार तेज़ अर्धशतक लगाए, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 215-3 तक पहुंच गया. पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ 232-6 था.

सदाकत और फरहान ने रखी बड़े स्कोर की नींव

इसके बाद पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद इमरान, जो अपना सिर्फ़ दूसरा T20 मैच खेल रहे थे, ने अपनी शानदार स्विंग गेंदबाज़ी से श्रीलंका को मुश्किल में डाल दिया. उन्होंने लगातार चार ओवरों में 11 रन देकर 3 विकेट लिए, जिससे श्रीलंका 133-7 ही बना सका और घर से बाहर लगातार तीसरी T20 सीरीज़ हार गया. श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ में 2-1 से हारा था और इंग्लैंड से 3-0 से हारने के बाद पाकिस्तान आया था. रावलपिंडी, जहाँ पाकिस्तान ने पहला मैच चार विकेट से जीता था, वहाँ मंगलवार को आखिरी मैच खेला जाएगा. इसके बाद इंग्लैंड इन दोनों टीमों के साथ ODI ट्राई-सीरीज़ में शामिल होगा, जो अगले रविवार से शुरू होगी.

श्रीलंका की खराब फील्डिंग पड़ी भारी

कैच छोड़ने का श्रीलंका को भारी नुकसान उठाना पड़ा. पावरप्ले में श्रीलंका की खराब फील्डिंग की वजह से फरहान और बाएं हाथ के बल्लेबाज़ सदाकत तेज़ी से रन बना पाए. सदाकत ने हाल ही में कैरेबियन प्रीमियर लीग में लगातार दो शतक लगाए थे.

बिनुरा फर्नांडो के दूसरे ओवर में मिड-विकेट पर महीश थीक्षणा ने फरहान का एक मुश्किल कैच छोड़ा, और फिर सिनेथ जयवर्धने ने एक आसान कैच टपका दिया जब पाकिस्तानी कप्तान 11 रन पर थे. इन दो मौकों का श्रीलंका को भारी नुकसान हुआ क्योंकि फरहान ने कुल मिलाकर पाँच छक्के और चार चौके लगाए.

96 रन पर रुके माज सदाकत

15वें ओवर में थीक्षणा ने फरहान का कैच पकड़ा. फरहान ने दासुन शनाका की गेंद को स्लाइस किया था, लेकिन बाउंड्री पर खड़े फील्डर के ऊपर से नहीं मार पाए. नुवान तुषारा एक आसान रिटर्न कैच नहीं पकड़ पाए, जिससे सदाकत की 44 रन की पारी वहीं खत्म हो सकती थी. सदाकत ने अपनी 51 गेंदों की पारी में सात छक्के और छह चौके लगाए.

ईशान मलिंगा (1-41) ने आखिरी ओवर में सदाकत को शतक बनाने से रोक दिया, जब सदाकत पारी की आखिरी गेंद पर डीप कवर पर कैच आउट हो गए. सदाकत ने कहा, "मैं अपनी अच्छी फॉर्म का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था. मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं गेंद को अच्छे से हिट कर सकता हूँ. मैं सकारात्मक सोच के साथ खेलता हूँ और बाउंड्री लगाने के लिए सही गेंदों को चुनता हूँ."

मोहम्मद इमरान ने तोड़ी श्रीलंका की कमर

तेज़ गेंदबाज़ सलमान मिर्ज़ा, जो पहले मैच के बाद पाकिस्तान की टीम में एकमात्र बदलाव थे, ने श्रीलंका के रन चेज़ के पहले ही ओवर में लाहिरू उदारा को विकेट के पीछे कैच आउट कराया. इसके बाद इमरान ने जयवर्धने (22), कप्तान कुसल मेंडिस (9) और सहन अराच्चिगे (0) के तीन तेज़ी से विकेट लिए. पहले फ़ील्डिंग चुनने वाली श्रीलंकाई टीम आठवें ओवर तक 49-4 के स्कोर पर लड़खड़ा गई और फिर कभी उबर नहीं पाई. अपनी टीम के लिए तीक्षणा ने सबसे ज़्यादा नाबाद 32 रन (26 गेंदों पर) बनाए और चमिंदु विक्रमसिंघे ने 29 रन (24 गेंदों पर) बनाए.

हार के बाद क्या बोले कुसल मेंडिस?

कप्तान मेंडिस ने कहा, 'बल्लेबाजों को, जिसमें मैं भी शामिल हूं, ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है. यह बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच थी और हमें कम से कम 200 रन बनाने चाहिए थे. हमने पिछले कुछ टूर्नामेंटों में फील्डिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले दो मैचों में हम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं.'

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