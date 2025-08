'उसका कोई मुकाबला नहीं...',  विश्व क्रिकेट का यह खिलाड़ी था दुनिया का दूसरा 'ब्रायन लारा', अजय जडेजा ने बताया

Ajay Jadeja on second Brian Lara of the world Cricket: भारत के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा (Ajay Jadeja) ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो विश्व क्रिकेट का दूसरा ब्रायन लारा मानते हैं. सोनी नेटवर्क पर बात करते हुए भारत के पूर्व क्रिकेटर ने उस खिलाड़ी के बारे में अपनी राय दी है. पूर्व भारतीय दिग्गज ने युवराज सिंह को विश्व क्रिकेट का दूसरा 'ब्रायन लारा' करार दिया है. भारत के पूर्व दिग्गज जडेजा ने युवराज सिंह (Ajay Jadeja on Yuvraj Singh) को लेकर बात की और कहा, "देखिए तकनीक की एक बात होती है. लेकिन जब आप युवराज सिंह की बात करते हैं तो आपको पता चलते हैं कि बैट स्विंग क्या होती है. उनकी बल्लेबाजी की सोच ही अलग होती थी".

जडेजा ने आगे कहा "सोच के बगैर वो ऐसा खेल नहीं सकते थे. वो जो सोच रखते थे उसके कारण ही वह वैसी बल्लेबाजी कर सकते थे. उसका इतना इंपैक्ट होता था. कितने बल्लेबाज होगें विश्व क्रिकेट में आपने तीन छक्के पहली तीन गेंद पर मार दिए हैं. फिर भी सोच रहे हैं कि अगली तीन गेंद पर भी छक्का मारना है. और वो मारते हैं".

जडेजा ने आगे कहा, "मैं हमेशा कहते हूं कि परिणाम नहीं खिलाड़ी की सोच देखो, 99 फीसदी बल्लेबाज अगर 3-4 छक्के लग गए.. 20-20 फ़ॉर्मेट में भी, काफी हम होते हैं जो सोचते हैं कि इसके बाद अगला भी छक्का मारेंगे. लेकिन युवी ने ये सीखाया है कि खुद को रोकना नहीं है. सोच को रोकना नहीं है. खुलना है. जितना आप खुल सके. युवी जिस तरह से खेलता था."

पूर्व भारतीय बल्लेबाज जडेजा ने कहा, "मेरे लिए तो..हां, तेंदुलकर एक भगवान है. उसकी बात नहीं करनी है वह अलग थे. लेकिन युवराज को देखकर जो मजा आता था वह किसी और बैटर को देखकर नहीं आता था. या ब्रायन लारा था या फिर युवराज सिंह थे. इसमें कोई शक नहीं है. "