Pak vs Afg: पाकिस्तान एशिया कप में भारत के सामने कैसे टिकेगा, इन 3 आंकड़ों से समर्थक भी पानी-पानी

India vs Pakistan: एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन पाकिस्तान के अनचाहे आंकड़े उसके समर्थकों को भी डरा रहे हैं

Pakistan vs Afghanistan, 4th Match: अफगानिस्तनान टीम ने पाकिस्तान के आंकड़ों को और खराब कर दिया है
  • पाकिस्तान टीम ने साल 2024 में टी20 फॉर्मेट में कुल 48 कैच छोड़े और 89 बार मिस फील्डिंग की है
  • टीम ने पिछले साल से अब तक 98 रन आउट के मौके गंवाए जो सभी टीमों में सबसे अधिक है
  • पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कैचिंग क्षमता 81.4 प्रतिशत रही और यह 12 टेस्ट देशों में आठवें स्थान पर है
नयी दिल्ली:

एशिया कप (Asia Cup 2025) में एक-एक दिन जैसे कम हो रहा है, वैसे-वैसे पाकिस्तान टीम की पोल भी खुल रही है. और वह भी अफगानिस्तान टीम (Pak vs Afg 4th T20I) के खिलाफ. यूएई में खेली जा रही त्रिकोणीय सीरीज के तहत मंगलवार को शारजाह में खेले गए टूर्नामेंट के चौथे टी-20 मुकाबले में अफगानी बल्लेबाजों सेदीकुल्ला अटल (64) और इब्राहिम जादरान (65) ने शाहीन आफरीदी एंड कंपनी पर बुरी तरह मार लगाई. स्कोर 20 ओवरों में 5 विकेट पर 169 रन पहुंचा, तो कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए, जो किसी भी टीम के माथे पर बहुत बड़ा है. आप इन आंकड़ों के बारे में जानेंगे तो कहेंगे कि यह वर्तमान टी20 विश्व चैंपियन भारत के सामने 14 सितंबर को कैसे टिक पाएगी. चलिए आप पाकिस्तान के साल 2024 से उन शर्मसार करने वाले आंकड़ों पर नजर डालिए, जो आपको हैरान कर देंगे.

1. कैच ड्रॉप पर ड्रॉप!

साल 2024 के बाद से इस टीम ने कुल मिलाकर टी20 फॉर्मेट में 48 कैच टपकाए हैं, तो वहीं 89 बार मिस फील्डिंग की है. ऐसे में जुलाई में टीम से जुड़े फील्डिंग कोच शेन मैक्डरमॉट कैसे टीम का भला कर पाएंगे, यह बहुत ही बड़ा चैलेंज उनके लिए हो चला है.

2. रन आउट मौका गंवाने का रिकॉर्ड!

जी हां पाकिस्तानी टीम ने टी20 में पिछले साल से अभी तक 98 बार रन आउट करने के मौके गंवाए हैं, जो सभ टीमों में सबसे ज्यादा हैं. इसके बाद किसी और टीम का नंबर 73 मौके गंवाने का है. अब समझिए कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी मैदान पर कितने चुस्त-फुर्तीले हैं. यह तो वह आंकड़ा है जिस पर किसी स्कूल टीम को भी शर्म आ जाए. 

3. कैचों की सटीकता में आठवां नंबर

साल 2024 से अभी तक पाकिस्तानी टीम ने सबसे ज्यादा मैच खेले हैं. लेकिन उसके खिलाड़ियों की कैचिंग क्षमता इस दौरान 81.4 % रही, जो 12 पूर्ण टेस्ट देशों में आयरलैंड के साथ संयुक्त रूप से आठवें नंबर पर है. आप आप खुद तय कीजिए यह पाकिसतान टीम 14 सितंबर को पिछले एक साल से आग उगल रही और 12 में से 10 मैच जीतने वाली टीम इंडिया के सामने कहां खड़ी हो पाएगी

