ENG vs SA: एडेन मार्कराम का वनडे में तहलका, ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, विश्व क्रिकेट चौंका

Aiden Markram record : इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच पहले वनडे मैच (England vs South Africa, 1st ODI) में अफ्रीकी टीम 7 विकेट से मैच जीतने में सफल रही. साउथ अफ्रीकी टीम की जीत में एडेन मार्कराम (Aiden Markram) ने कमाल का खेल दिखाया और 55 गेंद पर 86 रन बनाने में सफल रहे. एडेन मार्कराम की पारी के दम पर ही साउथ अफ्रीकी यह मैच 7 विकेट से जीतने में सफल रही. मार्कराम ने अपनी 86 रन की पारी में 13 चौके और 2 छक्के लगाए. वहीं, मार्कराम ने मैच में केवल 23 गेंद पर अर्धशतक जमाया और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल रहे. मार्कराम वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले अफ्रीकी बल्लेबाज बन गए हैं.

Photo Credit: @X(Twitter)

मार्कराम ने केवल 23 गेंद पर पचासा जमाया था. ऐसा कर साउथ अफ्रीकी ओपनर ने क्रिस मॉरिस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. क्रिस मॉरिस ने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 30 गेंद पर अर्धशतक जमाया था. (South Africa tour of England, 2025)

इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज़ों के सबसे तेज़ अर्धशतक (Fastest 50s by a South African in an ODI vs England)

23 गेंद – एडेन मार्कराम, लीड्स, 2025*

30 गेंद – क्रिस मॉरिस, जोहान्सबर्ग, 2016

33 गेंद – डेविड मिलर, ब्लोएमफोंटेन, 2023

इसके साथ-साथ एडेन मार्कराम इंग्लैंड के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले दुनिया के संयुक्त रूप से पांचवें बल्लेबाज हैं. बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के बैंडन मैक्कुलम के नाम है .मैक्कुलम ने 2015 में 18 गेंद पर अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की थी. वहीं, क्रिस गेल ने इंग्लैंड के खिलाफ 19 गेंद पर अर्धशतक जमाने का कमाल किया है. बांग्लादेश के मोहम्मद अशरफुल ने 21 गेंद पर इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक जमाने में सफल रहे हैं. पाकिस्तान के अब्दुल रज्जाक ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 22 गेंद पर पचासा लगाया है.

सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि पाकिस्तान के Mohammad Amir ने इंग्लैंड के खिलाफ 22 गेंद पर अर्धशतक ठोका है. श्रीलंका के परेरा ने 23 गेंद पर, मैथ्यू शार्ट और अब मार्कराम ने भी 23 गेंद पर अर्धशतक जमाने का कमाल कर दिखाया है. (Fastest 50s vs England in ODI)

पहले वनडे मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 24.3 ओवर में केवल 131 रन बनाए थे जिसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम तीन विकेट पर 20.5 ओवर में 137 रन बनाकर मैच को जीत लिया. मैच में Keshav Maharaj (केशव महाराज) ने गजब की गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में सफल रहे, केशव महाराज को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.