IND vs SA: एडन मार्क्रम ने कैच लेने का भारत के खिलाफ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बने

Aiden Markram Latest News, Updates in Hindi : गुवाहाटी टेस्ट मैच में एडन मार्क्रम ने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में ये खबर लिखे जाने तक 2 दो कैच लपक लिए हैं

IND vs SA, 2nd Test: एडम मार्क्रम ने रचा इतिहास
  • एडन मार्क्रम ने गुवाहाटी टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ एक मैच में सात कैच लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है
  • पहली पारी में पांच और दूसरी पारी में दो कैच लेकर मार्क्रम ने अपनी फील्डिंग क्षमता साबित की है
  • अजिंक्य रहाणे के नाम एक टेस्ट मैच में आठ कैच का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है जो सबसे अधिक है
Aiden Markram, Most Catch vs India in Test: एडन मार्क्रम ने गुवाहाटी टेस्ट मैच में 7 कैच लेकर इतिहास रच दिया है. एडन मार्क्रम ने दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिनके नाम भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 7 कैच लेने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया हो. गुवाहाटी टेस्ट मैच में एडन मार्क्रम ने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में ये खबर लिखे जाने तक 2 दो कैच लपक लिए हैं. बता दें कि एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा कैच लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अजिंक्य रहाणे के नाम है जिनके नाम एक टेस्ट मैच में पूरे 8 कैच लपने का रिकॉर्ड दर्ज है. मार्क्रम इसके अलावा एक टेस्ट मैच में 7 कैच लेने वाले पहले साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर भी बने हैं. 

एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर

  • रहाणे v श्रीलंका, गाले 8 कैच- 12 Aug 2015
  • ग्रेग चैपल v इंग्लैंड, W.A.C.A, 7 कैच, 13 Dec 1974
  • यजुरविंद्र सिंह VS v इंग्लैंड, बेंगलुरु, 7 कैच, 28 Jan 1977
  • हसन तिलकरत्ने VS न्यूज़ीलैंड, कोलंबो (SSC), 7 कैच कैच, 6 Dec 1992
  • स्टीफन फ्लेमिंग VS v ज़िम्बाब्वे, हरारे, 7 कैच, 18 Sep 1997
  • मैथ्यू हेडन VS v श्रीलंका, गाले, 7 कैच, 8 Mar 2004
  • केएल राहुल VS v इंग्लैंड, नॉटिंघम, 7 कैच, 18 Aug 2018
  • एडेनमार्कम VS भारत, गुवाहाटी, 7 कैच, 22 Nov 2025

एडन मार्क्रम की फील्डिंग का कोई जवाब नहीं

 एडन मार्क्रम ने गुवाहाटी टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी के दौरान नीतीश कुमार रेड्डी  का हवा में छलांग लगाकर एक करिश्माई कैच लिया था जिसकी तारीफ क्रिकेट वर्ल्ड कर रहा था. मार्क्रम ने 10 फीट की लंबी छलांग लागकर कमाल का कैच लपका था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था, खुद बल्लेबाज भी इस कैच को देखकर हैरत में थे. उन्होंने पहली पारी में केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के कैच लेना का कमाल किया तो वहीं, दूसरी पारी में अबतक ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत का कैच लेने का कमाल किया है. 

गुवाहाटी टेस्ट मैच की बात करें तो भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका ने 549 रन का टारगेट दिया है, भारतीय गेंदबाज टेस्ट मैच में पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं. बल्लेबाज भी एक के बाद एक घुटने टेकते हुए नजर आए हैं. 

