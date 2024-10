Aiden Markram: एडेन मार्कराम ने रच दिया इतिहास, 10 सालों में यह कारनामा करने वाले बने पहले अफ्रीकी कप्तान

Aiden Markram Created History: दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान एडेन मार्कराम ने इतिहास रच दिया है. वह 10 साल बाद एशिया में टेस्ट मैच जितने वाले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान बन गए हैं. यह खास उपलब्धि उन्होंने बांग्लादेशी टीम को ढाका में शिकस्त देते हुए हासिल की है. सीरीज का पहला मुकाबला 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जहां अफ्रीकी टीम 7 विकेट से मैदान मारने में कामयाब रही.

मैच के हीरो अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज काइल वेरिन रहे. पहली पारी में जहां अफ्रीकी टीम के अन्य बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों के खिलाफ रनों के लिए संघर्ष कर रहे. वहीं वेरिन ने सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 144 गेंद में 79.16 की स्ट्राइक रेट से 114 रन की सधी हुई शतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से 8 चौके और 2 बेहतरीन छक्के निकले.

