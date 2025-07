VIDEO: शिकार पर नजर रखने के लिए इंसानों की तरह अपने पिछले पैरों पर सीधा खड़ा हो गया तेंदुआ

Leopard ke khade hone ka video: दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क से आई एक दुर्लभ और चौंकाने वाली घटना ने सोशल मीडिया को चकित कर दिया है. यहां एक तेंदुए को कैमरे में कैद किया गया, जो न सिर्फ अपने शिकार पर नजर रख रहा था, बल्कि वो भी एकदम इंसानों की तरह अपने दो पैरों पर खड़ा होकर, जिसे देखकर हैरानी होना लाजिमी है.

यहां देखें वीडियो

हिरण की बू आते ही तेंदुए ने ताना सीना (Leopard stands straight on two legs)

यह दृश्य जितना अद्भुत था, उतना ही असामान्य भी. इसे मैरी टारडान नाम की महिला ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, जब वह सफारी के दौरान कुमना बांध के पास मौजूद थीं. वीडियो को सबसे पहले 'लेटेस्ट साइटिंग्स क्रूगर' नाम के फेसबुक पेज पर शेयर किया गया और फिर देखते ही देखते यह हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ शिकार की तलाश में था, जब वह अचानक दो पैरों पर खड़ा हो गया. वह चारों ओर बड़े ध्यान से देख रहा था, जैसे कोई अनुभवी शिकारी अपने लक्ष्य पर फोकस कर रहा हो. यह नजारा किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लगा, जिसमें जानवरों को मानवीय भाव-भंगिमाओं में दिखाया जाता है.

That leopard is looking at his food by standing on two legs. Leopards are one of the most versatile creatures on earth. From Kruger. pic.twitter.com/tNG74rt9R8