'इसको लड़ाइयां करवाने का बहुत शौक है...', पकिस्तानी टीम में कौन करवाता है झगड़े? शहजाद ने बताया

Ahmed Shehzad Big Statement: पाकिस्तानी खिलाड़ियों का विवादों से पुराना नाता रहा है. ऐसा नहीं है कि पड़ोसी मुल्क के खिलाड़ी दूसरी टीमों से ही झगड़ते थे. कई खिलाड़ियों का तो आपस में भी नहीं बनता था. एक ऐसा ही बड़ा नाम पूर्व तेज गेंदबाज वहाब रियाज का है. खेल के दिनों में उनके भी कई पंगे हुए थे. हालांकि, ऐसा झगड़ा कभी नहीं हुआ. जिसकी वजह से उन्हें कोई गंभीर मुसीबत में पड़ना पड़ा हो.

पाकिस्तान में 'पाकिस्तानी विराट कोहली' उपनाम से मशहूर अहमद शहजाद ने वहाब रियाज को लेकर मजेदार बयान दिया है. उनका कहना है कि रियाज ऐसे शख्स हैं जो दो वृक्षों के बीच भी झगड़ा करवा सकते हैं.

33 वर्षीय खिलाड़ी ने एक टीवी शो के दौरान कहा, 'एक तो वहाब की आदत है कि इसको लड़ाइयां करवाने का बहुत शौक है. ये दो दरख्त खड़े होंगे तो उनके बीच भी लड़ाइयां करवा देगा. लिखकर ले लो. यह वहाब की खासियत है.'

शहजाद ने उनके एक पुराने किस्से को याद करते हुए बताया कि जब वह छोटे थे और डोमेस्टिक खेल रहे थे. उस दौरान उनका टीम के कप्तान से विवाद हो गया था.

उन्होंने कहा, 'कप्तान इसको (वहाब रियाज) खेलने नहीं दे रहा था. एक मैच गुजर गया. दो मैच गुजर गया. ये हर मैच के बाद जाकर कहता था. तारिक भाई मुझे खेलाओ. वह आगे से कहता था. जा मैं नहीं खेलाता. जिनको मर्जी है बुला ले.'

अहमद शहजाद ने बताया, 'तीसरे मैच में वह ना वाकई में बंदे लेकर आ गया वहां. कहा हां भई. उसने फिर कहा मैं नही खेला रहा. जिसको मर्जी है बुला ले. बंदे उसके बाहर ही खड़े थे. उसने कहा आ जाओ जी. वह नहीं मान रहा है.'

शहजाद ने हंसते हुए कहा उस दिन से आजतक वहाब फिर टीम से बाहर नहीं हुआ. पूर्व क्रिकेटर के ये शब्द सुन वहां उपस्थित हर शख्स हंसने पर मजबूर हो गया.

