क्या यह इशारा काफी है? हार्दिक पांड्या के लिए मुंबई इंडियंस की पोस्ट से फैंस लगा रहे कयास

Hardik Pandya MI Trade News: इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीज़न से पहले, हार्दिक पांड्या को लेकर काफी चर्चा हो रही है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मुंबई इंडियंस IPL 2027 से पहले इस खिलाड़ी को ट्रेड करने की सोच रही है. इस ऑलराउंडर ने 2015 में MI के लिए IPL में डेब्यू किया था, लेकिन 2022 सीज़न से पहले फ्रेंचाइजी छोड़कर गुजरात टाइटंस में शामिल हो गए. हार्दिक ने अपने डेब्यू सीज़न में ही GT को खिताब जिताया और अगले साल भी कप्तान बने रहे, जिसके बाद MI ने ट्रांसफर विंडो के ज़रिए उन्हें वापस अपनी टीम में शामिल कर लिया.
इस बार हार्दिक को मुंबई इंडियंस की कप्तानी सौंपी गई. हालांकि, नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे और मुंबई IPL 2024 पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही. अगले सीज़न में, MI क्वालिफायर 2 तक पहुंची, लेकिन IPL 2026 का समापन नौवें स्थान पर किया. हार्दिक के संभावित ट्रेड को लेकर चल रही अफवाहों के बीच, मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ी की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं.
Memo: Make it 𝑯𝑷 𝒄𝒐𝒅𝒆𝒅 🥶💙 pic.twitter.com/eabVkzk6s1— Mumbai Indians (@mipaltan) August 19, 2026
IPL ट्रांसफर और ट्रेड पर टिप्पणी करते हुए, भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने एक सीधी अपील की.
सुनील गावस्कर ने 'मिड-डे' में लिखा, "...मीडिया में खिलाड़ियों के एक फ्रेंचाइजी से दूसरी फ्रेंचाइजी में जाने की संभावना को लेकर कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं. बेशक, उस विंडो के बंद होने में अभी कुछ समय बाकी है. हालांकि, जब कोई खिलाड़ी एक फ्रेंचाइजी से दूसरी फ्रेंचाइजी में ट्रांसफर होता है तो यह बात सार्वजनिक होती है, लेकिन जब ट्रेड होता है, तो उससे जुड़ी रकम की जानकारी सिर्फ़ दोनों फ्रेंचाइजी, खिलाड़ी और BCCI को ही होती है."
"ऐसे में, दूसरी फ्रेंचाइजी को यह पता नहीं चल पाता कि हर फ्रेंचाइजी की टीम के लिए तय सैलरी कैप का पालन किया गया या उसका उल्लंघन हुआ. इसलिए, पूरी पारदर्शिता के लिए यह ज़रूरी है कि इन आंकड़ों को भी सार्वजनिक किया जाए."
उन्होंने आगे कहा कि पूरी पारदर्शिता से IPL का हाई प्रोफ़ाइल बनाए रखने में मदद मिलेगी. उन्होंने आगे लिखा, "IPL दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग है और इसलिए पूरी पारदर्शिता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इससे जलने वाले लोग इस पर उंगली न उठा सकें."
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