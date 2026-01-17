टॉस विवाद के बाद वैभव सूर्यवंशी ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की हेकड़ी निकाली, जमकर बरसाए रन 

Vaibhav Suryavanshi: बांग्लादेश और भारत के बीच हालिया कूटनीतिक तनातनी का असर क्रिकेट के मैदान पर भी देखना को मिला है. अंडर 19 विश्व कप के मैच के टॉस के दौरान भी इसका असर दिखा. भारत के कप्तान आयूष म्हात्रे ने टॉस के दौरान बांग्लादेशी खिलाड़ी जावेद अबरार से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. पर टीम इंडिया के धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी तो आज कुछ अलग ही अंदाज में दिख रहे थे. टॉस विवाद को पीछे छोड़ उन्होंने मैदान पर चौकों-छक्के की झड़ी लगा दी. विपक्षी गेंदबाजों को वैभव ने मनमर्जी से पिटाई की. तीन विकेट महज 53 रन पर गिरने के बाद भी वैभव ने अपने गियर नहीं बदला और टॉप गियर में विपक्षी गेंदबाजों की धुनाई करते रहे. पिछले कुछ मैचों में वैभव का बल्ला कुछ खास नहीं चला था. लेकिन आज के मैच में वो अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे. वैभव मैच में 72 रन की पारी खेलने के बाद आउट हुए.

गिरते विकेटों के बीच भी वैभव का बल्ला आग उगल रहा था. आलम ये था कि उन्होंने महज 30 गेंदें में पचासा ठोक डाला. बायें हाथ के इस बल्लेबाज ने विपक्षी गेंजबाजों को मैदान के चारों तरफ खेला. कई शॉट पर तो वैभव की टाइमिंग इतनी खूबसूरत थी कि विपक्षी फील्डर केवल गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाते देखते रहे.

50 for Vaibhav Sooryavanshi with 5 fours and 3 Sixes.



At present his SR is 140+



Other batters SR - 50, 29.16, 29.41



इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. हालांकि, जब भारतीय कप्तान से पूछा गया कि वो पहले क्या करना चाहते तो उन्होंने भी कहा कि वो गेंदबाजी ही करते. लेकिन वैभव ने अपने कप्तान की मुसीबत को अपने बल्ले के कम कर दी. एक बार जब उनकी नजरें जम गईं तो उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों को जमकर कुटाई की.