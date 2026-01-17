विज्ञापन
विशेष लिंक

टॉस विवाद के बाद वैभव सूर्यवंशी ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की हेकड़ी निकाली, जमकर बरसाए रन 

Vaibhav Suryavanshi vs Bangladesh: अंडर-19 वर्ल्डकप में भारत-बांग्लादेश के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया लेकिन दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से फैन्स का दिल जीत लिया.

Read Time: 2 mins
Share
टॉस विवाद के बाद वैभव सूर्यवंशी ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की हेकड़ी निकाली, जमकर बरसाए रन 
Vaibhav Suryavanshi vs Bangladesh

Vaibhav Suryavanshi: बांग्लादेश और भारत के बीच हालिया कूटनीतिक तनातनी का असर क्रिकेट के मैदान पर भी देखना को मिला है. अंडर 19 विश्व कप के मैच के टॉस के दौरान भी इसका असर दिखा. भारत के कप्तान आयूष म्हात्रे ने टॉस के दौरान बांग्लादेशी खिलाड़ी जावेद अबरार से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. पर टीम इंडिया के धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी तो आज कुछ अलग ही अंदाज में दिख रहे थे. टॉस विवाद को पीछे छोड़ उन्होंने मैदान पर चौकों-छक्के की झड़ी लगा दी.  विपक्षी गेंदबाजों को वैभव ने मनमर्जी से पिटाई की. तीन विकेट महज 53 रन पर गिरने के बाद भी वैभव ने अपने गियर नहीं बदला और टॉप गियर में विपक्षी गेंदबाजों की धुनाई करते रहे. पिछले कुछ मैचों में वैभव का बल्ला कुछ खास नहीं चला था. लेकिन आज के मैच में वो अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे. वैभव मैच में 72 रन की पारी खेलने के बाद आउट हुए.

गिरते विकेटों के बीच भी वैभव का बल्ला आग उगल रहा था. आलम ये था कि उन्होंने महज 30 गेंदें में पचासा ठोक डाला. बायें हाथ के इस बल्लेबाज ने विपक्षी गेंजबाजों को मैदान के चारों तरफ खेला. कई शॉट पर तो वैभव की टाइमिंग इतनी खूबसूरत थी कि विपक्षी फील्डर केवल गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाते देखते रहे. 

इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. हालांकि, जब भारतीय कप्तान से पूछा गया कि वो पहले क्या करना चाहते तो उन्होंने भी कहा कि वो गेंदबाजी ही करते. लेकिन वैभव ने अपने कप्तान की मुसीबत को अपने बल्ले के कम कर दी. एक बार जब उनकी नजरें जम गईं तो उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों को जमकर कुटाई की.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vaibhav Sooryavanshi, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now