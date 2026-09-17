वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला या नहीं? अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच में इंडिया की प्लेइंग-11 में कौन-कौन?

भारत बनाम अफगानिस्तान: भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम तीसरे टी20 में अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. मैच निर्धारित समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा. अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंजबाजी का फैसला किया है. भारत की प्लेइंग-11 में सिर्फ एक बदलाव है, अर्शदीप की जगह यश ठाकुर आए हैं.

इंडिया की प्लेइंग-11 में एक बदलाव

कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस के बाद बताया कि, हमारा पहले बल्लेबाजी करने का ही प्लान था. इससे हमें एक चुनौती भी मिलती है. जरूरी है कि हम मौजूदा पल पर ध्यान दें और चीजों को मुश्किल न बनाएं. टीम में एक बदलाव है- अर्शदीप की जगह यश ठाकुर आए हैं.

अफगानिस्तान की प्लेइंग-11 में दो बदलाव

कप्तान इब्राहिम जादरान ने टॉस जीतने के बाद कहा कि, हम पहले गेंदबाजी करेंगे. पिछले दो मैचों में हम टॉस हार गए थे. शुरुआत में गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलेगी. हम सीरीज हार चुके हैं, लेकिन हमने उन चीजों पर सोचा है जहां हम अच्छा नहीं कर पाए. भारत सबसे अच्छी टीमों में से एक है. हम चीज़ों को अपने लिए आसान रखना चाहते हैं. हमारी टीम में दो बदलाव हैं. गुलबदीन नायब और नूर अहमद नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह अब्दुल्ला अहमदजई और नूर-उल-रहमान खेल रहे हैं.

भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रित बुमराह.

अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, नूर उल रहमान, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई

अफगानिस्तान ने पिछले कुछ सालों में व्हाइट-बॉल क्रिकेट में काफी तरक्की की है, लेकिन इस सीरीज में उन्हें मुकाबला करने में संघर्ष करना पड़ा है और वे दोनों मैच बुरी तरह हारे हैं. पहले दो मैचों का पैटर्न काफी हद तक एक जैसा रहा. भारत ने टॉस जीता, अफ़गानिस्तान को पहले बल्लेबाज़ी करने को कहा, और उन्हें अलग-अलग स्टेज पर लड़खड़ाते देखा गया.

क्या आज हार की स्क्रिप्ट बदल पाएगा अफगानिस्तान

पहले T20I में पावरप्ले के दौरान और दूसरे में मिडिल ओवर्स के दौरान - और फिर छोटी बाउंड्री वाली अच्छी बैटिंग पिच पर कम स्कोर बनाया, जिसे भारत ने आसानी से चेज कर लिया, पावरप्ले में 82 रन बनाए और हर बार काफ़ी ओवर बाकी रहते हुए मैच जीत लिया. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अफ़गानिस्तान आज रात इस स्क्रिप्ट को बदल पाएगा और, सबसे ज़रूरी बात, क्या वे भारत के ख़िलाफ़ अपनी पहली जीत दर्ज कर पाएंगे? हालांकि, इसका जवाब तो हमें मैच के बाद ही मिल सकेगा.

भारत टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमराह, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर.

अफगानिस्तान टीम: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नाइब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, नांगेयालिया खरोती, अब्दुल्ला अहमदजई, नूर उल रहमान, नवीन-उल-हक.

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