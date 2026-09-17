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45 seconds ago

India vs Afghanistan 3rd T20I LIVE Score Updates: दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे सीरीज के तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने कोहराम मचा रखा  है. दोनों ही बल्लेबाज चौकों-छक्कों की बरसात कर रहे हैं. पावरप्ले के अंदर टीम इंडिया के 100 का स्कोर पार कर लिया है. इस दौरान अभिषेक ने सिर्फ 16 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की है. दूसरे छोर पर खड़े संजू भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं. अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम एक बदलाव के साथ उतरी है. आज के मैच में भी वैभव को मौका नहीं मिला है. टीम एक बदलाव के साथ उतरी है. अर्शदीप की जगह यश आए हैं. (Live Score)

Sep 17, 2026 20:13 (IST)
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IND vs AFG Live Score: 30 गेंदों में शतक

अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया है. 30 गेंदों में शतक पूरा किया है. यह उनका तीसरा टी20 शतक है. टेस्ट खेलने वाले देशों में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक है.  भारत की तरफ से इससे पहले रोहित शर्मा ने 35 गेंदों में शतक लगाया था. आज अभिषेक ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं. अभिषेक सिर्फ छक्के लगा रहे हैं. आज उन्हें कोई रोकने वाला नहीं दिख रहा है. 

9.0 ओवर: भारत 134/0

Sep 17, 2026 20:08 (IST)
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IND vs AFG Live Score: अभिषेक शतक के करीब


अभिषेक शर्मा अपने शतक के करीब हैं. सिर्फ 7 रन चाहिए उन्हें शतक पूरा करने के लिए. 8 ओवर हुए हैं और भारत ने 124 रन बटोर लिए हैं. अभिषेक का स्ट्राइक रेट 332 का है. उन्होंने अभी तक सिर्फ 28 गेंदों का सामना किया है और 9 चौके और 9 छक्कों के दम पर 92 रन बना लिए हैं. पिछले ओवर में उन्होंने दो छ्क्के उड़ाए हैं.

8.0 ओवर: भारत 124/0

Sep 17, 2026 20:00 (IST)
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IND vs AFG Live Score: पावरप्ले में 100 रन

पावरप्ले का आखिरी ओवर फेंकने राशिद खान आए हैं और उन्हें भी मार पड़ी है. भारत ने पावरप्ले में 100 रन कूटकर इतिहास रच दिया है. यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में टीम इंडिया का पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर है. अभिषेक तेजी से शतक की ओर बढ़ रहे हैं. क्या आज भारत के लिए सबसे तेज शतक लगा पाएंगे?

6.0 ओवर: भारत 100/0

Sep 17, 2026 19:56 (IST)
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IND vs AFG Live Score: 16 गेंदों में फिफ्टी

अभिषेक शर्मा ने कोहराम मचा दिया है. सिर्फ 16 गेंदों में फिफ्टी पूरी की. पिछले ओवर में 29 रन आए हैं. अभी पावरप्ले का एक ओवर बाकी है. कमेंट्री रह रहे संजय मांजरेकर ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पावरप्ले 10 ओवरों का हो गया है. अभिषेक ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 9 हजार रन भी पूरे कर लिए हैं. 

5.0 ओवर: भारत 85/0

Sep 17, 2026 19:51 (IST)
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IND vs AFG Live Score: भारत का स्कोर 50 पार

भारत का स्कोर 50 पार हुआ. ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने छक्का लगाया, जबकि आखिरी गेंद पर अभिषेक के बल्ले से चौका आया. इस ओवर से 11 रन आए हैं और भारत का स्कोर 50 पार हुआ. पावरप्ले के अंदर अभी दो ओवर बाकी है. भारतीय टीम धुआं उड़ा रही है. आज कई रिकॉर्ड बनने वाले हैं.

4.0 ओवर: भारत 56/0

Sep 17, 2026 19:50 (IST)
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IND vs AFG Live Score: ओवर से आए 23 रन

इस ओवर से 23 रन आए हैं. अभिषेक ने चौकों-छक्कों की बरसात कर दी है. ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगाया, जबकि तीसरी गेंद पर भी छक्का लगाया. वहीं ओवर की चौथी और पांचवीं गेंद पर चौका आया. अभिषेक का स्ट्राइक रेट 250 का है. 

3.0 ओवर: भारत 45/0

Sep 17, 2026 19:43 (IST)
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IND vs AFG Live Score:अभिषेक की ताबड़तोड़ बैटिंग

ओह...अभिषेक शायद ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं. ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस ओवर में दूसरी गेंद पर छक्का लगाया, जबकि चौथी गेंद पर चौका लगाया, जबकि आखिरी गेंद पर छक्का लगाया. 

2.0 ओवर: भारत 22/0

Sep 17, 2026 19:35 (IST)
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IND vs AFG Live Score: पहले ओवर में आए 5 रन

 भारत की शुरुआत संभलकर रही है. फजलहक फारूकी के पहले ओवर में अफगानिस्तान ने सिर्फ 5 रन दिए. अभिषेक शर्मा ने एक चौका लगाया, जबकि संजू सैमसन अभी 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.
 

Sep 17, 2026 19:04 (IST)
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IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान ने जीता टॉस


अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. टॉस के दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि वह भी बल्लेबाजी करना चाहते. वैभव सूर्यवंशी आज फिर नहीं खेल रहे हैं.

Sep 17, 2026 18:55 (IST)
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IND vs AFG Live Score: संजू बाहर, वैभव इन?


मैदान से आ रही तस्वीरों को देखकर अगर कोई अंदाजा लगाया जा सकता है तो उसके अनुसार वैभव सूर्यवंशी आज खेल रहे हैं जबकि संजू सैमसन बाहर रह सकते हैं, क्योंकि वैभव प्री मैच प्रैक्टिस में है और संजू प्रैक्टिस जर्सी में कोच के साथ हैं.

Sep 17, 2026 18:39 (IST)
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IND vs AFG Live Score: कितने बदलाव होंगे आज?

वैभव सूर्यवंशी, वॉशिंगटन सुंदर और यश ठाकुर ऐसे तीन खिलाड़ी हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. 15 साल के शानदार ओपनर सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा की जगह ले सकते हैं, जबकि टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन को आराम नहीं देना चाहेगा क्योंकि दूसरे टी20 में उन्होंने जबरदस्त फिफ्टी लगाई थी, जबकि उससे पहले उन्हें रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था. वहीं, ठाकुर और वॉशिंगटन क्रमशः जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे/अक्षर पटेल की जगह ले सकते हैं.

Sep 17, 2026 18:36 (IST)
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IND vs AFG Live Score: कैसी रहेगी पिच

अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के मुफीद नजर आई है. भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने दूसरे टी20 में भी 160 रनों के लक्ष्य को 31 गेंदें शेष रहते हुए ही हासिल कर लिया था. हालांकि, पिच से स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिली है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में गुरुवार को सुबह बारिश होने की आशंका है, लेकिन मैच के समय पर मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है.

Sep 17, 2026 18:35 (IST)
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IND vs AFG LIVE Score: क्या आज वैभव को मिलेगा मौका?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा? दूसरे मुकाबले के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा था कि बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को तीसरे टी20  अंतरराष्ट्रीय में मौका मिलेगा. वैभव के पिता ने भी संकेत दिए हैं कि वह खेल सकते हैं. क्या वैभव प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे? थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा.

Sep 17, 2026 18:34 (IST)
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IND vs AFG LIVE Score: ऐसी हैं दोनों टीमें

भारतीय टीम का स्क्वॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर.

अफगानिस्तान टीम का स्क्वॉड: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नाइब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई और नवीन-उल-हक.

Sep 17, 2026 18:33 (IST)
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IND vs AFG LIVE Score: स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर


नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज भारत-अफगानिस्तान के बीच सीरीज का तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय होना है. एशियन गेम्स से पहले यह आखिरी मुकाबला है. आज वैभव प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हो सकते हैं. टीम इंडिया पहले ही सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुकी है. आज उसकी कोशिश सीरीज का तीसरा मुकाबला जीतकर मेजबान टीम का सूपड़ा साफ करने की होगी.

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