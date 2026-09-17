India vs Afghanistan 3rd T20I LIVE Score Updates: दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे सीरीज के तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने कोहराम मचा रखा है. दोनों ही बल्लेबाज चौकों-छक्कों की बरसात कर रहे हैं. पावरप्ले के अंदर टीम इंडिया के 100 का स्कोर पार कर लिया है. इस दौरान अभिषेक ने सिर्फ 16 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की है. दूसरे छोर पर खड़े संजू भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं. अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम एक बदलाव के साथ उतरी है. आज के मैच में भी वैभव को मौका नहीं मिला है. टीम एक बदलाव के साथ उतरी है. अर्शदीप की जगह यश आए हैं. (Live Score)