कब और कहां देखें भारत-अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच फ्री, यहां है पूरी जानकारी

सीरीज पहले ही जीत लेने के बाद, भारत-अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20I का इस्तेमाल एशियाई खेलों से पहले अपनी टीम को बेहतर बनाने के मौके के तौर पर करेगा. यह मुकाबला गुरुवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच तब हो रहा है जब भारत ने शुरुआती दो मैचों में लगभग एक जैसी सात विकेट से जीत हासिल की है. उन्होंने क्रमशः 157 और 160 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया, जिससे अफ़गानिस्तान के पास व्यक्तिगत शानदार प्रदर्शन के बावजूद दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा.

भारत Vs अफगानिस्तान मैच कब खेला जाएगा

गुरुवार, 17 सितंबर, शाम 7:30 बजे IST

भारत Vs अफगानिस्तान मैच कहां खेला जाएगा?

अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली

भारत Vs अफगानिस्तान मैच कहां देखें?

मैच सोनी स्पोर्ट्स टेन 5 SD और HD चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा. लाइव-स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

भारत Vs अफगानिस्तान मैच लाइव फ्री में कहां देखें?

भारत Vs अफगानिस्तान मैच लाइव फ्री में DD स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं.

दूसरा T20I भी उसी तरह का रहा. रहमानुल्लाह गुरबाज़ लगातार दूसरी बार बिना खाता खोले आउट हुए, जबकि इब्राहिम ज़दरान के 37 रनों ने अफगानिस्तान को कुछ स्थिरता दी. इसके बाद मोहम्मद नबी और राशिद खान ने छठे विकेट के लिए 48 रन जोड़े, जिससे उनकी टीम 159/8 के स्कोर तक पहुंच सकी. नीतीश कुमार रेड्डी और अर्शदीप सिंह ने मिलकर पांच विकेट लिए.

भारत का जवाब काफ़ी आसान रहा; संजू सैमसन के 57, अभिषेक शर्मा के 39 और ईशान किशन के नाबाद 38 रनों ने मेज़बान टीम को जीत दिलाई. इस नतीजे के बाद भारत को फ़ाइनल के लिए खिलाड़ियों के चयन का फ़ैसला करना होगा. मंगलवार की जीत के बाद श्रेयस अय्यर ने संकेत दिया कि टीम में बदलाव किए जा सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि टीम को एशियाई खेलों के लिए जापान जाना है, जो 19 सितंबर से शुरू हो रहे हैं. इससे उन खिलाड़ियों के लिए मौका बन सकता है जो अब तक बाहर रहे हैं, जिनमें युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं.

सूर्यवंशी, जो भारत के हालिया ज़िम्बाब्वे T20I अभियान में 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़' रहे थे, इस सीरीज़ में नहीं खेले हैं. वहीं, ज़िम्बाब्वे में आराम दिए जाने के बाद सैमसन की वापसी हुई है और उन्होंने अच्छा फ़ॉर्म दिखाया है, जबकि अभिषेक ने भी ओपनिंग में योगदान दिया है. चूंकि दोनों ही एक फ़ॉर्मेट के स्थापित खिलाड़ी हैं, इसलिए ओपनिंग जोड़ी को बदलना शायद तुरंत लिया जाने वाला फ़ैसला न हो.

उम्मीद है कि चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह टीम में आए रवि बिश्नोई अपनी जगह बनाए रखेंगे. अफ़गानिस्तान तेज़ गेंदबाज़ी में बदलाव पर भी विचार कर सकता है, क्योंकि फ़िट होने के बावजूद नवीन-उल-हक अभी तक नहीं खेले हैं. वहीं, फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी को इस सीरीज़ में कोई विकेट नहीं मिला है. दिल्ली के हालात एक बार फिर बल्लेबाजों के पक्ष में हो सकते हैं; छोटी बाउंड्री की वजह से एक और हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. आंधी-तूफान की संभावना है और लगभग 75 प्रतिशत बादल छाए रहने का अनुमान है, इसलिए मैच शुरू होने से पहले हालात पर नज़र रखना ज़रूरी होगा.

भारत के लिए, यह आखिरी मैच सीरीज़ के नतीजे से ज़्यादा इस बात पर केंद्रित है कि एशियाई खेलों से पहले कौन खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ सकता है. अफगानिस्तान के लिए, यह एकतरफ़ा हो सकने वाले मुक़ाबले में उलटफेर करने का एक आखिरी मौका है.

स्क्वाड:

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर.

अफगानिस्तान: इब्राहिम ज़दरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह ओमरज़ई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फ़ज़ल हक़ फ़ारूक़ी, अब्दुल्ला अहमदज़ई और नवीन-उल-हक़.