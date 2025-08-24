Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए फाइनल हुई अफगानिस्तान की टीम, इन 17 धुरंधरों को मिला मौका

Asia Cup 2025 Afghanistan Squad: एशिया कप के 17वें सीजन के लिए अफगानिस्तान की टीम ने आखिरकार अपने 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. राशिद खान को कप्तान बनाया गया है, जबकि विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी रहमानुल्लाह गुरबाज के कंधों पर रखी गई है. टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, जो किसी भी टूर्नामेंट को जीतने का दम रखते हैं.

एशिया कप 2025 के लिए अफगानिस्तान की टीम

राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जदरान, दरवेश रसूली, सेदिकुल्लाह अतल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, एएम गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन-उल-हक और फजलहक फारूकी.

रिजर्व प्लेयर

वफीउल्लाह तारखिल, नागयाल खरोटे और अब्दुल्ला अहमदजई.