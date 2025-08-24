विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए फाइनल हुई अफगानिस्तान की टीम, इन 17 धुरंधरों को मिला मौका

Asia Cup 2025 Afghanistan Squad: अफगानिस्तान की टीम ने आखिरकार एशिया कप 2025 के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. राशिद खान को कप्तान बनाया गया है.

Read Time: 1 min
Share
Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए फाइनल हुई अफगानिस्तान की टीम, इन 17 धुरंधरों को मिला मौका
एशिया कप के लिए अफगानिस्तान की टीम का हुआ ऐलान
  • अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की है जिसमें अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं.
  • राशिद खान को अफगानिस्तान टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है जो टीम का नेतृत्व करेंगे.
  • विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी रहमानुल्लाह गुरबाज को सौंपी गई है जो विकेट के पीछे मुख्य भूमिका निभाएंगे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Asia Cup 2025 Afghanistan Squad: एशिया कप के 17वें सीजन के लिए अफगानिस्तान की टीम ने आखिरकार अपने 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. राशिद खान को कप्तान बनाया गया है, जबकि विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी रहमानुल्लाह गुरबाज के कंधों पर रखी गई है. टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, जो किसी भी टूर्नामेंट को जीतने का दम रखते हैं.

एशिया कप 2025 के लिए अफगानिस्तान की टीम

राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जदरान, दरवेश रसूली, सेदिकुल्लाह अतल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, एएम गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन-उल-हक और फजलहक फारूकी.

रिजर्व प्लेयर

वफीउल्लाह तारखिल, नागयाल खरोटे और अब्दुल्ला अहमदजई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Afghanistan, Rashid Khan Arman, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com