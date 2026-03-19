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अफगान क्रिकेटरों ने काबुल अस्पताल विस्फोट के पीड़ितों से की मुलाकात, आम नागरिकों की मौत की निंदा की

Afghan Cricketers Meet Blast Victims in Kabul Hospital: कुनार के शरणार्थी और प्रत्यावर्तन विभाग का हवाला देते हुए, टोलो न्यूज ने बताया कि डूरंड रेखा के पास के जिलों से लगभग 7,500 परिवार इन रॉकेट हमलों के कारण विस्थापित हो गए हैं और सुरक्षित इलाकों में चले गए हैं.

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अफगान क्रिकेटरों ने काबुल अस्पताल विस्फोट के पीड़ितों से की मुलाकात, आम नागरिकों की मौत की निंदा की
Afghan Cricketers Meet Blast Victims in Kabul Hospital:

Afghan Cricketers Meet Blast Victims in Kabul Hospital: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) के अधिकारियों ने राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के साथ मिलकर काबुल के अस्पतालों का दौरा किया, ताकि उस अस्पताल पर हुए पाकिस्तानी हमले में घायल हुए लोगों का हालचाल जान सकें. खिलाड़ियों ने पीड़ितों को अपना समर्थन दिया और उनके जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना की. अफगानिस्तान के ODI और टेस्ट कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने अपने साथियों गुलबदीन नायब और कैस अहमद के साथ वज़ीर अकबर खान और काबुल इमरजेंसी अस्पतालों का दौरा किया, जहां उन्होंने हमले में बचे लोगों से मुलाक़ात की और पीड़ितों व उनके परिवारों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की.

यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब काबुल में हवाई हमलों के कारण बड़ी संख्या में आम नागरिकों के मारे जाने की ख़बरों के बाद अफगानिस्तान के क्रिकेट समुदाय में भारी गुस्सा फैल रहा था. कई खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से इस हिंसा की निंदा की और इसके लिए जवाबदेही तय करने की मांग की.

टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, काबुल में नशे के इलाज वाले एक अस्पताल पर पाकिस्तान द्वारा किए गए घातक हवाई हमले में 400 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की ख़बर है. इसके साथ ही, पाकिस्तानी सेना ने पिछले 24 घंटों में कुनार प्रांत के ज़िलों में 124 रॉकेट दागे हैं. संयुक्त राष्ट्र ने इस भयानक हवाई हमले की जांच और इसके लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है.

टोलो न्यूज़ के अनुसार, कुनार सूचना और संस्कृति निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने प्रांत के कई इलाकों में रुक-रुककर रॉकेट हमले किए; हालांकि, इन हमलों में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

निदेशालय में सूचना विभाग के प्रमुख ज़िया-उल-रहमान स्पिन घर ने कहा: "पाकिस्तानी सैन्य शासन ने एक बार फिर कुनार में काल्पनिक डूरंड रेखा के पास के ज़िलों पर 124 रॉकेट हमले किए हैं. सौभाग्य से, इन हमलों में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. हालांकि, इन हमलों के परिणामस्वरूप, हमारे कई साथी नागरिकों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है."

कुनार के शरणार्थी और प्रत्यावर्तन विभाग का हवाला देते हुए, टोलो न्यूज़ ने बताया कि डूरंड रेखा के पास के ज़िलों से लगभग 7,500 परिवार इन रॉकेट हमलों के कारण विस्थापित हो गए हैं और सुरक्षित इलाकों में चले गए हैं.

इससे पहले मंगलवार को, अफगानिस्तान के कई क्रिकेटरों ने पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद काबुल में आम नागरिकों के मारे जाने की ख़बरों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, अपना दुख व्यक्त किया और न्याय की मांग की. खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को निशाना बनाते हुए भारी बमबारी की, और तालिबान अधिकारियों व स्थानीय निवासियों ने शहर भर में कई धमाके होने की जानकारी दी. खामा प्रेस के अनुसार, हालिया बमबारी पाकिस्तान और तालिबान प्रशासन के बीच तेज़ी से बिगड़ते संबंधों को उजागर करती है, क्योंकि दोनों पक्ष सुरक्षा मुद्दों पर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाना जारी रखे हुए हैं.

राशिद खान ने X पर अपना गुस्सा ज़ाहिर करते हुए कहा कि वह "काबुल में आम नागरिकों के हताहत होने की ताज़ा रिपोर्टों से बहुत दुखी हैं." इस ऑलराउंडर ने आगे कहा कि आम नागरिकों के घरों, शिक्षण संस्थानों या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना चाहे जान-बूझकर किया गया हो या गलती से एक युद्ध अपराध है.

राशिद खान ने लिखा, "काबुल में पाकिस्तानी हवाई हमलों के परिणामस्वरूप आम नागरिकों के हताहत होने की ताज़ा रिपोर्टों से मैं बहुत दुखी हूँ. आम नागरिकों के घरों, शिक्षण संस्थानों या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना चाहे जान-बूझकर किया गया हो या गलती से एक युद्ध अपराध है. इंसानी जानों के प्रति इस तरह की घोर उपेक्षा, खासकर रमज़ान के पवित्र महीने में, बेहद घिनौनी और गहरी चिंता का विषय है. इससे केवल फूट और नफ़रत ही बढ़ेगी. मैं UN और अन्य मानवाधिकार एजेंसियों से अपील करता हूँ कि वे इस ताज़ा अत्याचार की पूरी तरह से जाँच करें और इसके दोषियों को सज़ा दें. इस मुश्किल समय में मैं अपने अफगान लोगों के साथ खड़ा हूँ. हम इस सदमे से उबरेंगे, और एक राष्ट्र के तौर पर हम फिर से उठ खड़े होंगे. हम हमेशा ऐसा ही करते हैं. इंशाअल्लाह!"

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