AFG vs HK: बहुत ही उम्मीदों के साथ उतरा हांगकांग, लेकिन पहले ही मैच में माथे पर लग गए 2 बड़े कलंक

Asia Cup 2025:
  • एशिया कप 2025 के पहले मैच में हांगकांग टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ गंभीर कैचिंग त्रुटियां कीं, पांच कैच टपकाए
  • सेदिकुल्लाह अटल को हांगकांग खिलाड़ियों ने तीन बार जीवनदान दिया, जो एशिया कप इतिहास में रिकॉर्ड है
  • सेदिकुलाह अटल 2021 से सबसे ज्यादा जीवनदान पाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं
Afghanistan vs Hong Kong, 1st Match: आज मंगलवार से शुरू हुए एशिया कप (2025) में क्वालीफाई करके मेगा इवेंट में पहला मैच खेल रहे हांगकांग (Afg vs Hk) के खिलाड़ी बहुत ही उम्मीदों के साथ उतरे थे, लेकिन अफगानिस्तान नेउसका बुरी तरह बैंड बजा दिया. और मैच के परिणाम से इतर पहले ही हाफ में हांगकांग के माथे पर वो बड़े कलंक लग गए, जो इस टीम ने सपने में भी नहीं सोचा था. साफ है कि अगर हांगकांग को आगे टूर्नामेंट में बेहतर करना है, तो उसे एक-दो नहीं, बल्कि कई मोर्चों पर काम करना होगा.

बहुत घटिया कैचिंग, कलंक नंबर-1

हांगकांग के खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान को मंगलवार को जमकर गिफ्ट दिए. एक-दो नहीं, बल्कि थोक के भाव में पांच कैच टपकाए. सेदिकुल्लाह अटल को सबसे ज्यादा तीन जीवनदिन मिले. और यह एशिया कप के इतिहास में किसी एक टीम के द्वारा एक मैच में सबसे ज्यादा कैच टपकाए जाने का रिकॉर्ड है. वहीं,सेदिकुल्लाह अटल भी साल 2021 से दूसे संयुक्त रूप से ऐसे बल्लेबाज बन गए, जिन्हें सबसे ज्यादा जीवनदान मिले हैं.

आयुष शुक्ला के माथे पर लगा बडा दाग!

जहां हांगकांग के माथे पर सबसे ज्यादा कैच टपकाने का कलंक लगा, तो उसके भारतीय मूल के पेसर आयुष शुक्ला ने कोटे के चार ओवरों में 54 रन देकर 2 विकेट लिए. आयुष शुक्ला ने 13.50 प्रति ओवर की दर से रन लुटाए. और इसी के साथ ही यह प्रदर्शन टूर्नामेंट के इतिहास में किसी एक बॉलर का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन बन गया. सबसे खराब प्रदर्शन जीशान मकसूद का 54 रन देकर 1 विकेट लेना रहा है. यह प्रदर्शन उन्होंने साल 2016 में फातुल्लाह में किया था.

