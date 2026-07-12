विज्ञापन
विशेष लिंक

Abhishek Sharma: मैच हारे लेकिन अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी

Abhishek Sharma World record in T20I: पांचवें टी-20 मैच में अभिषेक केवल 3 रन बनाकर आउट हो गए थे. अभिषेक ने इस टी-20 सीरीज में  5 मैच खेलकर 131 रन बनाए, वहीं, सीरीज में सबसे ज्यादा रन हैरी ब्रूक ने बनाया है. ब्रूक ने 5 मैच की 4 पारी में कुल 229 रन बनाने में सफल रहे. 

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Abhishek Sharma: मैच हारे लेकिन अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी
Abhishek Sharma most T20Is played (53 matches) without ever representing his country in Tests or ODIs.

Abhishek Sharma World record, IND vs ENG: पांचवें टी-20 में भारत को इंग्लैंड ने 56 रन हराकर सीरीज पर 4-0 से कब्जा कर लिया. भारत की हार में जोस बटलर हीरो रहे. जिन्होंने 64 गेंद पर 131 रन की पारी खेली, अपनी पारी में बटलर ने 12 चौके और 8 छक्के लगाए. इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 257 रन बनाए जिसके बाद भारतीय टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी.  भले ही भारतीय टीम मैच हार गई लेकिन अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. 

अभिषेक शर्मा दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने दूसरे फॉर्मेट में खेला बिना सबसे ज्यादा टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. अभिषेक ने अबतक 53 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं. ऐसा कर उन्होंने सैमुअल बद्री के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.  बद्री  ने दूसरे फॉर्मेट में खेला बिना खेले 52 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. 

दूसरे फॉर्मेट में खेले बिना सबसे ज्यादा T20I (FM टीमें)

  • 53 अभिषेक शर्मा
  • 52 सैमुअल बद्री
  • 41 ताशिंगा मुसेकिवा
  • 30 नुवान तुषारा
  • 25 हर्षल पटेल

पांचवें टी-20 मैच में अभिषेक केवल 3 रन बनाकर आउट हो गए थे. अभिषेक ने इस टी-20 सीरीज में  5 मैच खेलकर 131 रन बनाए, वहीं, सीरीज में सबसे ज्यादा रन हैरी ब्रूक ने बनाया है. ब्रूक ने 5 मैच की 4 पारी में कुल 229 रन बनाने में सफल रहे. 

टी-20 सीरीज 4-0 से हारी टीम इंडिया

दोनों देशों के बीच सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. अगले मुकाबले में इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत हासिल की और तीसरे मैच में भारत को 125 रन से मात दी. भारत सीरीज का चौथा मैच 9 विकेट से गंवा बैठा. इसी के साथ सीरीज भी हाथ से निकल गई। टीम इंडिया के पास अंतिम मैच को जीतकर खाता खोलने का मौका था, लेकिन इसमें भी असफलता ही हाथ लगी. अब दोनों देश 14, 16 और 19 जुलाई को तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलेंगे.

ये भी  पढ़ें- 'मेरे से ठीक से बात करो...', स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच में हुआ बवाल, मेसी की रेफरी से हुई जोरदार बहस

ये भी पढ़ें- IND vs ENG: गौतम गंभीर, तिलक वर्मा या फिर ईशान किशन, इंग्लैंड में सीरीज हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Abhishek Sharma, England Vs India 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com