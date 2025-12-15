विज्ञापन
IND vs SA 3rd T20I: टी -20 वर्ल्ड कप में ये दो खिलाड़ी साबित होंगे मैच विनर, अभिषेक शर्मा की भविष्यवाणी

Abhishek Sharma on Shubman Gill: अभिषेक ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "मैं आपको एक बात साफ़-साफ़ बता देता हूं कि मेरा यकीन करो, ये दोनों लड़के वर्ल्ड कप में और उससे पहले दूसरी सीरीज़ में भी मैच जिताएंगे. मैं उनके साथ इतने लंबे समय से खेल रहा हूं

IND vs SA 3rd T20I: टी -20 वर्ल्ड कप में ये दो खिलाड़ी साबित होंगे मैच विनर, अभिषेक शर्मा की भविष्यवाणी
Abhishek Sharma on T20 World Cup:
  • अभिषेक शर्मा ने कहा कि शुभमन गिल खराब फॉर्म से उबरकर टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करेंगे
  • भारत की टी20 टीम में गिल के चयन पर सवाल उठे थे क्योंकि संजू सैमसन को बाहर रखा गया था
  • गिल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 28 गेंदों में 28 रन बनाए थे
Abhishek Sharma on Shubman Gill: 12 वर्ष की उम्र से शुभमन गिल के साथ खेल रहे अभिषेक शर्मा को पता है कि खराब फॉर्म से उबरकर वह भारत के लिये टी20 विश्व मैच जीतेंगे और अगले साल टी20 विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे. भारत की टी20 एकादश में गिल के चयन पर सवाल उठे थे क्योंकि फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन को बाहर रखा गया था. गिल 15 पारियों में 137 . 3 की स्ट्राइक रेट से 291 रन ही बना सके हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहां तीसरे टी20 में उन्होंने 28 गेंद में 28 रन बनाये.

गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव के खराब फॉर्म के बारे में पूछने पर अभिषेक ने कहा ,‘‘ मैं एक बात साफ बताना चाहता हूं कि आप भरोसा रखिये , ये दोनों खिलाड़ी भारत के लिये विश्व कप में मैच जीतेंगे और इस सीरीज में भी.''

अपने बचपन के दोस्त गिल के बारे में उन्होंने कहा ,‘‘ मैं इतने समय से इनके साथ खेल रहा हूं , खासकर शुभमन के तो मुझे पता है कि वह किसी भी टीम के खिलाफ और किसी भी हालात में रन बना सकता है.''

उन्होंने कहा ,‘‘ मुझे उस पर शुरू से काफी भरोसा है और जल्दी ही सभी को पता चलेगा और सभी इसी तरह से भरोसा करेंगे.''तीसरे मैच में 18 गेंद में 35 रन बनाकर भारत को 2 . 1 से बढत दिलाने वाले अभिषेक ने कहा कि दिसंबर के मौसम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बल्लेबाजी की. उन्होंने कहा ,‘‘ आपको यह ध्यान में रखना पड़ता है कि गेंद स्विंग कर रही है या सीम ले रही है. मैने कुछ ऐसे शॉट खेले जो ऐसे विकेट पर ही खेले जा सकते हैं.''

गिल और सूर्यकुमार हैं भारत के लिए मैच विनर

अभिषेक ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "मैं आपको एक बात साफ़-साफ़ बता देता हूं कि मेरा यकीन करो, ये दोनों लड़के वर्ल्ड कप में और उससे पहले दूसरी सीरीज़ में भी मैच जिताएंगे. मैं उनके साथ इतने लंबे समय से खेल रहा हूं, खासकर शुभमन के साथ, इसलिए मुझे पता है कि वह कहां मैच जिता सकता है, हालात कैसे भी हों, टीम कोई भी हो.  मुझे उस पर शुरू से ही बहुत भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसे बहुत जल्द देखेंगे और सबको उस पर भरोसा हो जाएगा. "

