Vijay Diwas 2025: इस परमवीर की बहादुरी के आगे कांपने लगे थे पाकिस्तानी टैंक, अरुण खेत्रपाल ने ऐसे लिया था लोहा

Vijay Diwas 2025: भारत के लाल अरुण खेत्रपाल की बहादुरी कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने भी बाद में उनकी तारीफ की थी. अरुण ने अकेले ही पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया था.

भारत ने पाकिस्तान को चटाई थी धूल

Vijay Diwas 2025: भारत और पाकिस्तान का जब भी जिक्र होता है तो दोनों देशों के बीच लड़े गए युद्धों की चर्चा भी जरूर होती है. 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान के लिए एक ऐसा दिन है, जिसे वो कभी नहीं भुला सकता है. 1971 युद्ध में इसी दिन पूरी पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे. इस पूरे युद्ध में भारत मां के कई वीरों ने अपनी वीरता दिखाई और दुश्मन से लोहा लिया. ऐसा ही एक नाम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का है, जो महज 21 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो गए. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में बसंतर की लड़ाई में उनकी वीरता ने न केवल दुश्मन को करारी शिकस्त दी, बल्कि उन्हें भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन सम्मान, परमवीर चक्र, दिलाया.  

खून में थी देशभक्ति

अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था. उनका परिवार पीढ़ियों से सेना से जुड़ा रहा है. उनके परदादा सिख खालसा सेना में थे और चिलियनवाला की लड़ाई में ब्रिटिशों से लड़े. दादा ने प्रथम विश्व युद्ध में तुर्कों का मुकाबला किया, जबकि पिता ब्रिगेडियर एम.एल. खेत्रपाल ने द्वितीय विश्व युद्ध और 1965 की लड़ाई लड़ी. बचपन से ही अरुण में देशभक्ति और साहस के संस्कार थे. 

उन्होंने लॉरेंस स्कूल, सनावर से पढ़ाई की. नेशनल डिफेंस अकादमी (एनडीए) में चुने गए और भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) से ट्रेनिंग पूरी करके 13 जून 1971 को 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट में कमीशंड हुए. कमीशन के सिर्फ छह महीने बाद ही 3 दिसंबर 1971 को भारत-पाक युद्ध छिड़ गया. उस समय अरुण अहमदनगर में यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे, लेकिन युद्ध की खबर सुनते ही वे मोर्चे पर पहुंच गए. शकरगढ़ सेक्टर में बसंतर नदी के पास भारतीय सेना ने ब्रिजहेड बनाया था. 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने पैटन टैंकों से लैस अपनी आर्मर्ड रेजिमेंट के साथ जोरदार काउंटर अटैक किया. भारतीय स्थिति नाजुक थी क्योंकि दुश्मन की संख्या और टैंक ज्यादा थे.

दुश्मन को दिया करारा जवाब

'बी' स्क्वॉड्रन के कमांडर ने मदद मांगी. रेडियो पर यह संदेश सुनते ही अरुण खेत्रपाल ने स्वेच्छा से अपनी ट्रूप के साथ आगे बढ़कर मदद की. रास्ते में दुश्मन के मजबूत ठिकानों और रिकॉइललेस गनों से गोलीबारी हो रही थी. अरुण ने बहादुरी से हमला किया, ठिकानों को कुचल दिया और कई दुश्मन सैनिकों को बंदी बनाया. इस दौरान उनकी ट्रूप के एक टैंक का कमांडर शहीद हो गया, लेकिन अरुण नहीं रुके.

फिर पाकिस्तान ने एक पूरी आर्मर्ड स्क्वॉड्रन से हमला किया. केवल तीन भारतीय टैंकों के सामने दुश्मन के कई सारे टैंक थे. भयंकर टैंक युद्ध हुआ. अरुण ने अपने 'फैमागुस्ता' नामक सेंटुरियन टैंक से अकेले 10 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया, जिनमें से चार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तबाह किए. जब उनका टैंक क्षतिग्रस्त हो गया और आग पकड़ ली, तो कमांडर ने उन्हें टैंक छोड़ने का आदेश दिया. लेकिन अरुण ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी और अंत तक डटे रहे.

परमवीर चक्र से हुए सम्मानित

इस दौरान दुश्मन की गोलीबारी से उनका टैंक पूरी तरह नष्ट हो गया और अरुण वीरगति को प्राप्त हुए. उनकी इस वीरता से पाकिस्तानी हमला थम गया और भारतीय सेना की जीत पक्की हुई. इस लड़ाई को 'बैटल ऑफ बसंतर' के नाम से जाना जाता है, जो 1971 युद्ध की सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक थी. अरुण की शहादत के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. 

पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासेर, जिन्होंने अरुण के टैंक पर अंतिम गोला दागा था, बाद में अरुण के पिता से मिले और कहा कि अरुण ने उनकी कई टैंकें नष्ट की थीं. यह सैनिकों के बीच का सम्मान था.

