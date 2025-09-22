IND vs PAK: बेटे अभिषेक शर्मा की पारी से खुश मां ने मजाकिया अंदाज में शाहीन अफरीदी को लेकर कह दी ये बात

Abhishek Sharma Mother Reaction on Son Innings: रविवार को एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को छह विकेट से हराकर अभिषेक शर्मा के बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. बाएँ हाथ के इस सलामी बल्लेबाज़ ने शानदार फॉर्म में नज़र आए और सिर्फ़ 39 गेंदों पर 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 74 रनों की पारी खेली. अभिषेक का इरादा पहली ही गेंद से साफ़ दिख रहा था जब उन्होंने शाहीन अफरीदी की गेंद पर फाइन लेग पर छक्का जड़ा और उसके बाद बल्लेबाज़ को कोई रोक नहीं सका. जीत के बाद, अभिषेक की मां मंजू शर्मा ने उनकी शानदार पारी पर खुशी जताई और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस तेज़ गेंदबाज़ पर मज़ाकिया अंदाज़ में कटाक्ष भी किया.

पत्रकार विमल कुमार द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा, "आज उन्हें इस तरह खेलते हुए देखना बहुत मज़ेदार था. उन्हें पहली ही गेंद पर छक्का लगाते देखना और भी मज़ेदार था, हम सभी जानते हैं कि किसके खिलाफ. उन्होंने इसे अपनी आदत बना लिया है. मुझे उम्मीद है कि आप सभी उनका समर्थन करते रहेंगे और वह वही करते रहेंगे जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है."

अभिषेक की बहन कोमल शर्मा भी उनके प्रदर्शन से बेहद खुश थीं और जब अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला, तो वह अपनी खुशी पर काबू नहीं रख पाईं.

"मैं हमेशा से भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखना चाहती थी, और आज हम आए - और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. वह मैन ऑफ द मैच है, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? आप हमारे चेहरों पर देख सकते हैं, हम बेहद उत्साहित और खुश हैं. हमें उस पर बहुत गर्व है. मुझे सच में विश्वास है कि उसके लिए आसमान ही सीमा है, और वह सबको साबित करेगा कि वह कितना अच्छा खिलाड़ी और प्रतिभाशाली है. शतक बहुत जल्द आएगा, और उसने हमें पहले ही गौरवान्वित कर दिया है. हम बस इस टूर्नामेंट में उस शतक का इंतज़ार कर रहे हैं, बस इतना ही," उन्होंने कहा.

कई मौके ऐसे आए जब अभिषेक की पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ों के साथ वाकयुद्ध हुआ, जिसमें सबसे ख़ास हैरिस रऊफ़ के खिलाफ़ हुआ. मैच के बाद, इस बल्लेबाज़ ने कहा कि पाकिस्तानी गेंदबाज़ बिना किसी वजह के उस पर हमला कर रहे थे और बताया कि इससे उसका हौसला और भी बढ़ गया.

"आज का दिन बहुत साधारण था, जिस तरह से वे बिना किसी कारण के हमारे सामने आ रहे थे, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया. इसलिए मैं उनके पीछे गया. मैं टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था. (गिल के साथ उनके स्टैंड पर) हम स्कूल के दिनों से खेल रहे हैं, हम एक-दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं, हमने सोचा कि हम यह कर सकते हैं और आज वह दिन था.

जिस तरह से वह जवाब दे रहे थे, मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा. अगर आप किसी को इस तरह खेलते हुए देखते हैं, तो यह इसलिए है क्योंकि टीम मेरा समर्थन करती है और वे मेरा समर्थन करते हैं. यही इरादा मैं दिखाता हूं और मैं वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा हूं और अगर यह मेरा दिन है, तो मैं इसे अपनी टीम के लिए जीतूंगा," उन्होंने मैच के बाद की प्रस्तुति में कहा.