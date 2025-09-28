विज्ञापन
IND vs PAK Final: अभिषेक शर्मा ने किया निराश, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से मात्र इतने रन से चूके

Abhishek Sharma IND vs PAK Asia Cup 2025: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

IND vs PAK Final: अभिषेक शर्मा ने किया निराश, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से मात्र इतने रन से चूके
Abhishek Sharma IND vs PAK Asia Cup Final 2025
  • एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 147 रन का लक्ष्य दिया था
  • भारतीय टीम की खराब शुरुआत रही, अभिषेक शर्मा 5 रन बनाकर और कप्तान सूर्यकुमार यादव 1 रन पर आउट हुए
  • अभिषेक शर्मा विराट कोहली के एशिया कप फाइनल में सर्वाधिक रन बनाने के रिकॉर्ड से छह रन दूर रह गए
Abhishek Sharma Miss Virat Kohli Record IND vs PAK Asia Cup 2025: दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए साहिबजादा फरहान की अर्धशतकीय पारी के दम पर पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य दिया है. भारत के लिए कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी की. लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही. भारत को पहला झटका तब लगा जब टीम का टोटल स्कोर 7 रन था और अभिषेक शर्मा 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, इसके ठीक बाद नंबर तीन पर बैटिंग करने आए कप्तान सूर्यकुमार यादव लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, पाकिस्तान के तरफ से तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने सूर्या को 1 रन पर कप्तान सलमान आगा के हाथों कैच आउट करा दिया.

विराट कोहली को छोड़ देंगे पीछे (Abhishek Sharma Break Virat Kohli Most Runs in Asia Cup Final)

अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 11 रन बना लेते तो वो विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे. वो किसी बहु-देशीय टी20I टूर्नामेंट में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रनों के विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 6 रन दूर रह गए.  यह रिकॉर्ड फिलहाल भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2014 में 319 रन बनाए थे. अभिषेक शर्मा को यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 11 रन चाहिए थे, लेकिन वह मात्र 5 रन बनाकर ही आउट हो गए.

अभिषेक शर्मा ने फहीम अशरफ की गेंद पर गंवाया विकेट

अभिषेक भारतीय पारी के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर पवेलियन लौटे. पाकिस्तान के लिए यह ओवर फहीम अशरफ डाल रहे थे. उन्होंने धीमी रफ्तार की गेंद फेंकी, जिस पर अभिषेक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद की स्पीड का अंदाज़ा नहीं लगा सके. शॉट लगने के बाद गेंद सीधे हवा में चली गई और मिड-ऑन पर खड़े हारिस रऊफ ने आसानी से कैच पकड़ लिया. आउट होने के बाद अभिषेक काफी निराश दिखे.

एशिया कप 2025 में बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, उन्होंने 44.86 की औसत और 200.00 के स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक और 75 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है.

