विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind vs Pak Final: कुलदीप यादव का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस सुपर कारनामे के बादशाह बने भारतीय गेंदबाज

India vs Paksitan: कुलदीप यादव ने अपने कहर से पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बसी-बसायी दुनिया उजाड़ते हुए सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, उन्होंने इतिहास रच दिया

Read Time: 3 mins
Share
Ind vs Pak Final: कुलदीप यादव का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस सुपर कारनामे के बादशाह बने भारतीय गेंदबाज
Asia Cup 2025: चार विकेट लेकर कुलदीप पारी के सर्वश्रेष्ठ बॉलर रहे
  • एशिया कप 2025 में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग के दौरान ओपनरों ने तेज शुरुआत की थी लेकिन बाद में विकेट गिरने लगे
  • कुलदीप यादव ने शुरुआती दो ओवर महंगे होने के बाद अगले स्पेल में पाकिस्तान के चार विकेट लिए
  • कुलदीप यादव ने टी20 टूर्नामेंटों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Kuldeep Yadav's brilliant bowling: युएई में रविवार को एशिया कप (Asia Cup 2025) में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग के दौरान सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा 'हादसा' होगा. वास्तव में जो हुआ, वह किसी हादसे से कम नहीं ही था क्योंकि दोनों ओपनरों साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) और फखर जमां (Fakhar Zaman) ने सिर्फ 9.8 ओवरों में ही 84 बना डाले. इस कमाल की शुरुआत के बाद पाकिस्तानी दो सौ के आस-पास स्कोर का सपना देखने लगे थे, लेकिन साहिबजादा के आउट होने के बाद सैम अय्यूब पर जो कुलदीप ने वार किया, तो फिर यहां से विकेटों की झड़ी लग गई. और इसकी सबसे बड़ी वजह बने कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav). शुरुआती दो ओवर महंगे साबित होने के बाद कुलदीप का ऐसा कहर टूटा कि पाकिस्तान बल्लेबाजी मानो बुरी तरह से पंग्चर हो गई. और पाकिस्तान की पारी खत्म होते-होते कुलदीप ने बड़ा कमाल कर दिया. 

यह स्पेल पाकिस्तानी कभी नहीं भूलेंगे!

मैच के परिणाम से अलग कुलदीप का कहर पाकिस्तानियों को हमेशा रुलाएगा. जब-जब उन्हें इस मैच की याद आएगी, तो कुलदीप उन्हें बड़ा दर्द देंगे. कुलदीप से शुरुआती दो ओवरों में कुछ गलतियां की, तो पाकिस्तानी बल्लेबाजो नें इन दो ओवरों में 23 रन कूट डाले. लेकिन अगले स्पेल में कुलदीप ने दो ओवर में पाकिस्तान के चार विकेट लेकर उसकी बैटिंग का सत्यानाश कर दिया. इसी के साथ कुलदीप ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया. 

कुलदीप का कमाल कारनामा

इन्हीं चार विकेट के साथ ही कुलदीप यादव पूर्ण  कालिक टेस्ट देशों में किसी भी एक आईसीसी टी20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए. फाइनल खत्म होते-होते कुलदीप ने खाते में 17 विकेट जमा कर लिए. हालांकि, अफगानिस्तान के फजलहक फारूखी और भारत के अर्शदीप सिंह के भी इतने ही विकेट हैं, लेकिन  वह कुलदीप ने बेहतर इकॉनमी रन-रेट (प्रति ओवर रन दर) से आगे रहते हुए पहली पायदान हासिल कर ली. चलिए जानिए इस रिकॉर्ड में दुनिया के चार टॉप बॉलर कौन से हैं

विकेट              बॉलर                         प्रतियोगिता

17               कुलदीप यादव                  एशिया कप 2025 (6.27)

17               फजलहक फारूकी             टी20 विश्व कप (6.31)

17               अर्शदीप सिंह                   टी20 विश्व कप (7.16) 

16               हसारंगा                           टी20 विश्व कप (5.20)


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kuldeep Yadav, India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com