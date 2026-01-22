IND vs NZ: अभिषेक शर्मा ने तोड़ा गुरु युवराज सिंह के छक्कों का महारिकॉर्ड, रनों के मामले में भी छोड़ा पीछे

Abhishek Sharma Break Yuvraj Singh T20I Sixes Record; IND vs NZ: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले को 48 रन से जीता. इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है. वहीं अभिषेक ने 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर क्रिस्टियन क्लार्क की गेंद पर छक्का जड़ा उन्होंने गुरु युवराज सिंह के छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसके लिए उन्हें 3 छक्कों की जरूरतल थी. अब टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में छक्के लगाने के मामले में भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में अब अभिषेक छठे नंबर पर पहुंच गए हैं. अब अभिषेक के नाम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 81 छक्के हो गए हैं.

रनों का भी रिकॉर्ड टूटा

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में छक्के के साथ-साथ अभिषेक ने गुरु युवराज सिंह के रनों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. टी20 में युवराज के नाम 51 पारी में 1177 रन थे और अब अभिषेक ने केवल 33 पारी में 1198 रन बना लिए हैं और उनसे आगे निकल गए हैं.

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों के दम पर 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए. भारत ने 27 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. यहां से अभिषेक शर्मा ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ तीसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 99 रन जुटाते हुए भारत को 126 के स्कोर तक पहुंचा दिया. सूर्या 22 गेंदों में 1 छक्के और 4 चौकों के साथ 32 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिषेक ने 35 गेंदों में 8 छक्कों और 5 चौकों के साथ 84 रन बनाए.

यहां से हार्दिक पंड्या ने 25 रन टीम के खाते में जोड़े, जबकि रिंकू सिंह ने 20 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ 44 रन की नाबाद पारी खेली. विपक्षी खेमे से जैकब डफी और काइल जैमीसन ने सर्वाधिक 2-2 विकेट हासिल किए. इसके जवाब में मेहमान टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 190 रन ही बना सकी. इस टीम ने पारी की दूसरी गेंद पर डेवोन कॉन्वे (0) का विकेट गंवा दिया. उस समय तक खाता भी नहीं खुल सका था. जब टीम ने खाता खोला, तो रचिन रवींद्र (1) भी चलते बने.

यहां से ग्लेन फिलिप ने टिम रॉबिनसन के साथ तीसरे विकेट के लिए 30 गेंदों में 51 रन की साझेदारी करते हुए स्कोर को 52 रन तक पहुंचाया. रॉबिनसन 15 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ 21 रन बनाकर आउट हुए. कीवी टीम 52 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से फिलिप्स ने मार्क चैपमैन के साथ 42 गेंदों में 79 रन जोड़ते हुए टीम को 131 रन तक पहुंचाया.

फिलिप्स ने 40 गेंदों में 6 छक्कों और 4 चौकों के साथ 78 रन बनाए, जबकि चैपमैन ने 39 रन की पारी खेली. इनके अलावा, डेरिल मिचेल ने 28 रन, जबकि कप्तान सैंटनर ने नाबाद 20 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि अर्शदीप सिंह, हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट निकाला.