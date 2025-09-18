'भैया अब तो मैं...', कैसे सिक्सर किंग बन गए अभिषेक शर्मा? जो कोई नहीं जानता, वो बात पूर्व कोच ने बताई

Abhishek Nayar Big Statement: अभिषेक शर्मा के विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी दुनिया दीवानी है. मगर सवाल उठता है कि वह इतना विध्वंसक बल्लेबाज बने कैसे? अगर नहीं पता तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. बहुत कम लोगों को पता है कि युवा बैटर ने इस आतिशी बल्लेबाजी से पहले खूब पसीना बहाया है. अगर आपको भी अभिषेक के मेहनत का अंदाजा नहीं है, तो उसका जवाब टीम इंडिया के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने दिया है.

sonysportsnetwork पर बातचीत के दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, 'टैलेंट हमेशा था. हमेशा रन बनाते थे, लेकिन इस गति से बदलाव कैसे आया? खेल के बारे में उनका एक विचार था. वह कहते थे मैं वहां प्रैक्टिस करता हूं, जहां पर बहुत बड़े-बड़े बाउंड्री होते हैं.'

नायर ने बताया, 'मैं (अभिषेक शर्मा) लगातार घंटे दर घंटे सिर्फ छक्के लगाने का प्रैक्टिस करता था और वो करते करते फ़्लो मेरी बल्लेबाजी में आने लगी. इसके साथ ही वो कॉन्फिडेंस भी आ गया कि किसी भी बॉल पर छक्का मारना है तो मैं मार सकता हूं.'

पूर्व सहायक कोच ने कहा, 'उसका पहला झलक मैंने डी वाई पाटील में देखा. उस दौरान वरुण चक्रवर्ती बड़े नामी गेंदबाज थे. अभिषेक कर रहा था रन, मगर इतना ज्यादा नहीं. उस मैच में उन्होंने (अभिषेक शर्मा) उनको (वरुण चक्रवर्ती) एक ओवर में तीन छक्के लगाए थे.'

अभिषेक नायर ने कहा, 'वो मैच टीम हार गई, लेकिन ऑन द राइज जब वह छक्के मार रहे थे... मैच के बाद मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भैया अब तो मैं निकल पड़ा हूं. अब तो पाजी मैं रन बनाऊंगा. मैंने इतना मेहनत किया है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस कि मैं किधर का भी लेंथ कहीं भी मार सकता हूं.'

अभिषेक के अनुसार, 'वो सोच उन्होंने अबतक छोड़ा नहीं है. चाहे आप उनकी नेट प्रैक्टिस देखो. वो इंडियन टीम से बाहर आने के बाद चाहे दिल्ली हो या देहरादून या फिर मुंबई हो या राजस्थान जहां क्रिकेट है. जहां मैदान है. जहां मौका मिलेगा. वहां अभिषेक शर्मा जाकर प्रैक्टिस करते हैं. ये टैलेंट है. मगर लगन भी बहुत है. माइंडसेट क्रिकेटर बनने की उनके अंदर, वो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है.'

