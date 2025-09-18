'हम तैयार हैं...', UAE के खिलाफ जीत क्या मिली, शेर की तरह दहाड़ने लगे सलमान आगा

Salman Ali Agha Big Statement After Victory Against UAE: UAE के खिलाफ जीत हासिल करते ही पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा काफी जोश में नजर आए. मैच के बाद उन्होंने बातचीत करते हुए कहा, 'बीच के ओवरों में हमें और अच्छी बल्लेबाजी करनी चाहिए थी. गेंदबाजों ने सराहनीय प्रदर्शन किया. टूर्नामेंट में अबतक हमने अपनी पूरी बल्लेबाजी क्षमता को प्रदर्शित नहीं किया है. हम अच्छे से खेलते तो 170 से 180 रन बना सकते थे.'

पाकिस्तान की तरफ से UAE के खिलाफ शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद काफी अच्छे लय में नजर आए. अफरीदी ने पहले 14 गेंदों में नाबाद 29 रनों का योगदान दिया. उसके बाद गेंदबाजी में दो विकेट चटकाने में कामयाब रहे. वहीं अबरार ने अपने चार ओवरों के स्पेल में 13 खर्च करते हुए दो सफलता प्राप्त की. सलमान ने इन दोनों खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा, 'शाहीन मैच विनर हैं. उसकी बल्लेबाजी में काफी सुधार आया है. अबरार लाजवाब है, वही मैचों में हमारी वापसी करवाता है.'

सलमान अली आगा ने भरी हुंकार

सलमान अली आगा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'हम सभी तरह की चुनौती के लिए तैयार हैं. अगर हमने अच्छा क्रिकेट दिखाया तो हम किसी भी टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.'

21 सितंबर को आमने-सामने होगी भारत और पाकिस्तान

ग्रुप 'ए' से भारत और पाकिस्तान की दोनों टीमें सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. सुपर-4 में दोनों टीमों की पहली भिड़ंत 21 सितंबर को है. यह मुकाबला दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों की कोशिश रहेगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर मजबूत शुरुआत करें.

