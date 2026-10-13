युवावस्था में एबीडि विलियर्स इस ड्रिल का करते थे घंटों अभ्यास, जानें क्या है फायदें, 360 डिग्री बनाने में देगा बहुत फायदा, दिग्गज ने पोस्ट किया वीडियो

दक्षिण अफ्रीका के महानतम बल्लेबाजों में से एक एबीडि विलियर्स को मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है. इसके मायने हैं कि बल्लेबाज बैटिंग करते हुए स्टंप के आगे-पीछे किसी भी कोण पर बड़े-बड़े शॉट लगा सकता है. सूर्यकुमार यादव को भी ऐसा ही बल्लेबाज कहा जाता है! इस तरह के बल्लेबाज बाहर से देखने पर क्रिकेट को एकदम आसान बना देते हैं. लेकिन जितना आसान दिखता है, ऐसा होता नहीं है. एक तो बहुत हद तक यह यह नैसर्गिक बात है और दूसरा इस कौशल को विकसित करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. एबीडि विलियर्स ने भी बचपन से लेकर जमकर मेहनत की. अपनी इसी मेहनत को इस दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने एक पोस्ट कर एक खास ड्रिल (बार-बार दोहराकर सीखना या याद करना) के जरिए बताया है.

डिवियियर्स ने पोस्ट किए वीडियो के ऊपर ही संदेश लिखा, 'बड़े होते हुए मैं इस ड्रिल को कई घंटे किए करता था. मैंने हमेशा खुद के द्वारा की गई ट्रेनिंग का हमेशा ही बहुत ज्यादा आनंद उठाया. यह किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं था. न ही यह किसी को अपनी मेहनत का मूल्यांकन कराने के लिए था. यह खुद मेरे और सिर्फ मेरे लिए और मेरी अंतरआत्मा के लिए था.'

इस ड्रिल को हैंकिंग बॉल कहते हैं

एबीडि विलियर्स ने अपने युवावस्था में जिस ड्रिल को घंटों तक करने के बारे में बताया है, उसे रिएक्शन बॉल या हैंकिंग बॉल ड्रिल कहते हैं. इसमें एक टेनिस या रबर की गेंद को रस्सी से लटका दिया जाता है या दीवार पर अलग-अलग एंगल से फेंका जाता है, जिस पर उन्हें बिना किसी तय पैटर्न के तेजी से प्रहार करना होता है. इसे क्रिकेट कोचिंग की भाषा में "हैंड-आई कोऑर्डिनेशन एंड रिफ्लेक्स एन्हांसमेंट ड्रिल" (Hand-Eye Coordination and Reflex Enhancement Drill) या आधुनिक क्रिकेट में "कॉग्निटिव क्रिकेट ट्रेनिंग" कहा जाता है. इसका मकसद दिमगा और शरीर (Body/Hands) के बीच की प्रतिक्रिया समय को माइक्रोसेकंड्स में तेज करना होता है. अब जब डिविलियर्स ने इसे कई साल और बचपन से ही करना शुरू किया, तभी वह खुद को मिस्टर 360 बल्लेबाज के रूप में स्थापित कर सके.

इस ड्रिल से मिलता है यह फायदा

इस ड्रिल से बल्लेबाज के निर्णय लेने न केवल क्षमता विकसित होती है, बल्कि उसे शॉट के लिए अलग से समय हासिल होना, गेंद को स्वीट पार्ट से मिडलिंग करना आदि में मदद मिलती है. फायदा यह होता है कि काफी विविधता वाले गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाज को लाइन, लेंथ पढ़ने में लगने वाले समय को भी कम करती है. साथ ही, आखिरी पलों में शॉट बदलने में भी यह ड्रिल मदद करती है. और बल्लेबाज स्टंप के चारों ओर (स्वीव, स्कूप, रिवर्स स्वीप रिवर्स स्कूप) आदि शॉट खलते हैं. और यह एक्सरसाइज बल्लेबाज को अपनी बिना पोजीशन बदले शॉट को बाउंड्री तक पहुंचाने में मदद करती है.