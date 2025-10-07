'कुछ लोग कह रहे हैं कि वह सर्वश्रेष्ठ ओपनर है ...एबी डिविलियर्स ने अभिषेक शर्मा को लेकर की भविष्यवाणी

AB de Villiers Big Statement on Abhishek Sharma : दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाज रहे एबी डिविलियर्स ने वर्तमान क्रिकेट के तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को लेकर बात की है. बता दें कि हाल ही में हुए एशिया कप टी-20 में अभिषेक ने अपनी बल्लेबाजी से तूफान ला दिया था. एशिया कप में अभिषेक ने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 314 रन बनाए थे. अभिषेक को उनकी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया था. उनकी बल्लेबाजी को देखकर लोगों ने उन्हें दूसरा वीरेंद्र सहवाग तक कहना शुरू कर दिया है. वहीं, अब एबी डिविलियर्स ने अभिषेक शर्मा को लेकर अपनी राय दी है.

बता दें कि भारतीय टीम अक्टूबर के आखिरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलने वाली है, अभिषेक शर्मा के लिए यह सीरीज काफी अहम होगी. इस सीरीज में उनका परफॉर्मेंस यह तय करेगा कि विदेशी धरती पर भी अभिषेक गदर मचा सकते हैं.

ऐसे में एबी ने अभिषेक शर्मा को लेकर भविष्यवाणी की है और उम्मीद जताई है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभिषेक अपनी बल्लेबाजी से जलवा दिखाने में सफल रहेंगे.

मिस्टर 360 के नाम से विख्यात एबी ने अभिषेक को लेकर कहा, "अभिषेक शर्मा बेहतरीन फॉर्म में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वह इस समय इस फॉर्मेट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग बल्लेबाज़ हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि वह ऑस्ट्रेलिया में क्या कर पाते हैं. मुझे लगता है कि उन्हें वहां की परिस्थितियों में मज़ा आएगा क्योंकि वहां काफ़ी उछाल है."

डिविलियर्स ने शर्मा की तकनीकी कुशलता के बारे में आगे बताया: "उन्हें ऑफ-साइड में अपनी बाहें खोलना, ब्लेड खोलना, पॉइंट से थर्ड मैन बाउंड्री तक कवर करना और वहां छक्के लगाना पसंद है. वह लेग साइड में क्लीयरेंस या ओपनिंग भी कर सकते हैं. देखने लायक शानदार बल्लेबाज़.

आगामी ऑस्ट्रेलियाई दौरा शर्मा के लिए एक अहम परीक्षा साबित होगा. ऑस्ट्रेलिया में उनका प्रदर्शन एक तूफानी इंटरनेशनल बल्लेबाज़ के रूप में उनकी साख को और मज़बूत कर सकता है.