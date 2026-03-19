IPL 2026: एबी डिविलियर्स ने इस खिलाड़ी को बताया RCB टीम की धड़कन, बयान ने फैंस के बीच मचाई हलचल

Ab de villiers on RCB IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के पूर्व सुपरस्टार एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए उन्हें फ्रेंचाइजी की नींव बताया है. कोहली अब तक सभी 18 सीजन RCB की ओर से ही खेले हैं. डिविलियर्स ने इस बात पर जोर दिया है कि कोहली न सिर्फ अपने प्रदर्शन की वजह से, बल्कि टीम में अपनी मौजूदगी और जिस ऊर्जा के साथ वह टीम को लीड करते हैं, उसकी वजह से भी टीम के लिए सबसे अहम हैं. डिविलियर्स का मानना है कि कोहली की मौजूदगी टीम को, खासकर युवा खिलाड़ियों को, लगातार प्रेरित करती रहती है, जिससे RCB में उनकी विरासत और भी मजबूत होती है.

आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी. इस नए सीजन का पहला मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. पिछले साल के शानदार प्रदर्शन के बाद, कोहली और फ्रेंचाइजी से इस बार भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि वे अपने खिताब को बचाने की कोशिश करेंगे.

डिविलियर्स ने 'जियोस्टार' से बातचीत में कहा, "विराट यकीनन अब भी इस फ्रेंचाइजी की धड़कन हैं. न सिर्फ अपने प्रदर्शन और पिछले कुछ वर्षों में बल्ले से दिखाई गई जबरदस्त निरंतरता की वजह से, बल्कि अपनी मौजूदगी और टीम में लाई गई ऊर्जा की वजह से भी. जिस तरह से वह मैदान के अंदर और बाहर खुद को पेश करते हैं, और हमेशा टीम के लिए लड़ते हैं, वह बात उन्हें सबसे अलग बनाती है. वह टीम में एक नई ऊर्जा भर देते हैं और युवा खिलाड़ियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे भी आखिरकार ट्रॉफी जीत सकते हैं, ठीक वैसे ही, जैसे RCB ने पिछले साल जीती थी."

उन्होंने कहा, "पिछले सीजन की जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, वह यह थी कि हां, कोहली टीम के मुख्य रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक थे, जैसा कि अक्सर ओपनर्स होते हैं, लेकिन इस बार दूसरे खिलाड़ियों ने भी आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली. पहले अक्सर ऐसा होता था कि RCB सिर्फ दो, तीन या चार खिलाड़ियों के लगातार अच्छा प्रदर्शन करने पर ही निर्भर रहती थी, लेकिन इस बार, मुझे लगा कि पूरी टीम ने मिलकर योगदान दिया."

RCB ने आईपीएल 2025 का खिताब अपने नाम करते हुए ट्रॉफी के सूखे को समाप्त किया था. डिविलियर्स ने कहा, "फाइनल इसका बेहतरीन उदाहरण है. उस मैच में विराट ने 35 गेंदों में 43 रन बनाए थे. लेकिन असल में पाटीदार, लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा और रोमारियो शेपर्ड जैसे खिलाड़ियों ने ही तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाए और टीम को 190 से ज्यादा का स्कोर बनाने में मदद की, जिसकी बदौलत टीम आखिरकार मैच जीत पाई. गेंदबाजी में क्रुणाल पंड्या ने भी अहम योगदान दिया."

उन्होंने कहा, “मेरा मतलब यही है कि खिलाड़ी पूरे सीजन में इसी तरह योगदान दे रहे हैं, और गेंदबाजी आक्रमण भी मजबूत हो रहा है. विराट यह महसूस कर सकते हैं, उन्हें यह एहसास हो सकता है कि अब सारा बोझ सिर्फ उन्हीं पर नहीं है. उनके आस-पास लड़ाकों की एक टीम है, जो सभी ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. मुझे लगता है कि वे अभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं. यह लगभग वही टीम है, उन्हें ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी, और उनके पास यह मानने का अच्छा कारण है कि वे आने वाले सीजन में एक बार फिर से जीत हासिल कर सकते हैं."

