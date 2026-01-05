T20 WC 2026: अभिषेक शर्मा बुमराह नहीं, एबी डिविलियर्स ने इस भारतीय खिलाड़ी को चुना 'गेम चेंजर'

AB de Villiers Picks Team India Game Changer Player for T20 WC 2026: साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने आगामी T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारतीय टीम की संभावनाओं पर बात की है. अपने यूट्यूब चैनल पर टीम इंडिया के संभावित संयोजन का विश्लेषण करते हुए उन्होंने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भारत के लिए सबसे निर्णायक खिलाड़ी बताया. डिविलियर्स के अनुसार, मौजूदा भारतीय टीम में ऐसे कई खिलाड़ी मौजूद हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं. इसी वजह से टीम मैनेजमेंट के पास संतुलन के साथ प्रयोग करने के कई विकल्प हैं.

उन्होंने कहा कि ऑलराउंडर्स की मौजूदगी टीम को अलग-अलग हालात में ढलने की आजादी देती है. डिविलियर्स ने यह भी जिक्र किया कि संभावित टीम कॉम्बिनेशन में कुछ बड़े नाम शामिल नहीं हो पाए. उनके मुताबिक अभिषेक शर्मा ओपनिंग में और संजू सैमसन विकेटकीपर की भूमिका में दिख सकते हैं, जबकि ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और जितेश शर्मा जैसे खिलाड़ी इस बार जगह नहीं बना पाने वाले “अनलकी” खिलाड़ी हो सकते हैं.

क्यों खास हैं हार्दिक पांड्या?

एबी डिविलियर्स ने साफ शब्दों में कहा कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं. उनके मुताबिक हार्दिक किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. मैच के किसी भी चरण में गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं और अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं. डिविलियर्स का मानना है कि जब हार्दिक बल्लेबाजी करने आते हैं, तो विरोधी टीम पर तुरंत दबाव बन जाता है. अगर वह कुछ ओवर टिक जाते हैं, तो मैच हाथ से निकल सकता है.

गेंद से भी उतना ही असर

डिविलियर्स ने यह भी कहा कि गेंद हाथ में होने पर हार्दिक की मौजूदगी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरे की घंटी होती है. उन्हें ऐसा गेंदबाज माना जाता है जो साझेदारी तोड़ सकता है. यही वजह है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए हार्दिक एक बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं.

हार्दिक के हालिया फॉर्म ने बढ़ाया भरोसा

हार्दिक पांड्या का हालिया प्रदर्शन उनकी इस छवि को और मजबूत करता है. घरेलू क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान उन्होंने अपना पहला लिस्ट-ए शतक लगाया. विदर्भ के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 92 गेंदों में 133 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें कई बड़े शॉट्स शामिल थे.

इसके अलावा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. तीन पारियों में उन्होंने बेहतरीन औसत और तेज़ स्ट्राइक रेट के साथ दो अर्धशतक जमाए.