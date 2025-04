'वो लीजेंड हैं', विवियन रिचर्ड्स नहीं, एबी डिविलियर्स ने इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी

AB de Villiers on greatest of all time: दुनिया के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने बहुत छोटी उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया था और एक समय सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज था. वह देश के पहले खिलाड़ी हैं, जिन्हें ‘भारत रत्न' से नवाजा गया. सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar Birthday) के 52वें जन्मदिन के अवसर पर एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने एक खास पोस्ट शेयर कर तेंदुलकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं की है. सचिन को बर्थडे विश करने के क्रम में एबी ने उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम करार दिया है. सचिन के लिए एबी (AB de Villiers on Sachin Tendulkar) ने एक्स पर बधाई संदेश देते हुए लिखा, " सही मायने में वो लीजेंड हैं और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हैं.'

Happy birthday to the Master Blaster @sachin_rt 🎂



An absolute legend and the greatest of all time. Wishing you a day as special as your career 🙌🏻🩵#Sachin 🏏 pic.twitter.com/0ZSbm9MXSA