'गेंदबाज़ों में खौफ पैदा कर रहा...' एबी डिविलियर्स ने इस खिलाड़ी को बताया तीनों फॉर्मेंट में भविष्य का खतरनाक बल्लेबाज

AB de Villiers on Dewald Brevis : साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जो भविष्य में तीनों फॉर्मेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज होगा. डिविलियर्स ने साउथ अफ्रीका के युवा सनसनी डेवाल्ड ब्रेविस ( Dewald Brevis) को भविष्य का सबसे खतरनाक बल्लेबाज करार दिया है जो तीनों फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी से गेंदाबजों में खौफ पैदा कर देगा. अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए एबी ने ब्रेविस को लेकर अपनी राय दी है. बता दें कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में ब्रेविस ने अपनी बल्लेबाजी से तलहका मचा दिया था.

ब्रेविस को लेकर एबी ने कहा, "भविष्य का सितारा और मैं उसके भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हूं. मुझे लगता है कि वह भविष्य में साउथ अफ्रीका के लिए कई मैच जीतेगा. मुझे लगता है कि वह इस समय ऐसी स्थिति में है जहां उसे अपनी जगह पक्की करनी होगी और अपनी बल्लेबाजी का तरीका भी. मुझे अब भी लगता है कि उसे क्रम में ऊपर-नीचे खेलना चाहिए. उसे तीसरे या चौथे नंबर पर जगह बनानी होगी और सभी प्रारूपों में उसी पर टिके रहना होगा. मुझे सच में लगता है कि यहीं वह सबसे ज़्यादा निखरेगा सतर्क बल्लेबाज़ी में उसकी निरंतरता और शानदार शतक, रिकॉर्ड तोड़ शतक, किसी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज की ओर से सर्वोच्च टी20 इंटरनेशनल स्कोर. शानदार..अद्भूत."

एबी डिविलियर्स ने बेबी एबी की तारीफ में आगे कहा, " उसकी बल्लेबाजी देखना वाकई शानदार होता है, लेकिन मेरे लिए यह भी चिंता का विषय है कि उसे पांचवें गियर से तीसरे और चौथे गियर में आने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसे अपने खेल पर बेहतर नियंत्रण सीखना होगा. मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के लिए यह उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा. गियर बदलने की समझ और कब पैडल से पैर थोड़ा हटाना है, यह समझना. लेकिन ज़ाहिर है कि वह एक बल्लेबाज है. वह सभी गेंदबाज़ी आक्रमणों में खौफ पैदा कर देता है और आप अपनी टीम में ऐसे ही खिलाड़ी चाहते हैं. मैंने आईपीएल में उसके चुने जाने या शुरुआत में न चुने जाने और फिर टीम में आने के बारे में भी ट्वीट किया था."

बता दें कि 'बेबी एबी' (Babay AB) के नाम से मशहूर ब्रेविस को साउथ अफ्रीका क्रिकेट का भविष्य माना जाता है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के दूसरे मैच में 56 गेंद पर 8 छक्के और 12 चौके की मदद से 125 रन बनाकर अपनी क्षमता साबित कर दी है. ब्रेविस ने 9 टी20 मैचों में साउथ अफ्रीका के लिए 265 रन बनाए हैं. (Brevis has all-format abilities says AB de Villiers)

दूसरी ओर डेवाल्ड ब्रेविस ने आईपीएल 2025 में 6 मैच खेले थे और 180 की स्ट्राइक रेट से 2 अर्धशतक लगाते हुए 225 रन बनाए थे. साउथ अफ्रीका के इस विस्फोटक बल्लेबाज को मेगा ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला था. लेकिन, गुरजपनीत सिंह की इंजरी उनके लिए वरदान साबित हुई. ब्रेविस की डील को सीएसके की बेहतर डील भी माना जा रहा है.