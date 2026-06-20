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'पता नहीं उसे दोबार कब मौका मिलेगा' गौतम गंभीर- शुभमन गिल से हुई इस बल्लेबाज को मौका देने की मांग

आकाश चोपड़ा ने मांग की है कि यशस्वी जायसवास को अभी और मौके दिए जाने चाहिए और इस खिलाड़ी को आगे पता नहीं अधिक चांस मिलेंगे या नहीं.

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'पता नहीं उसे दोबार कब मौका मिलेगा' गौतम गंभीर- शुभमन गिल से हुई इस बल्लेबाज को मौका देने की मांग
Aakash Chopra on Yashasvi Jaiswal

चेपॉक में भारत-अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाना है. भारतीय टीम पहली ही यह सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुकी है. तीसरे मैच के लिए हर्षिक को टीम में शामिल किया गया है. रेड्डी फिट हैं. ऐसे में संभावना है कि इस मुकाबले के लिए भारत कई बदलाव करे. कयास लगाए जा रहे हैं कि अर्शदीप को ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह हर्षित आएंगे. जबकि केएल राहुल को बिठाकर रेड्डी को मौका दिया जाएगा. हालांकि, पूर्व भारतीय स्टार आकाश चोपड़ा ने आखिरी वनडे के लिए जो प्लेइंग इलेवन चुनी है, उसमें हर्षित राणा को शामिल नहीं किया है. 

भारत पहले ही तीन मैचों की सीरीज़ जीत चुका है और आखिरी गेम में कुछ खिलाड़ियों को आराम दे सकता है. तेज गेंदबाज हर्षित राणा को चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद शुक्रवार को टीम में शामिल किया गया था. हालांकि, प्लेइंग XI चुनते समय चोपड़ा ने यशस्वी जायसवाल को चुना और अर्शदीप सिंह की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया. 

आकाश चोपड़ा ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा,"यशस्वी को सिर्फ एक मैच खिलाया गया है. इसलिए उसे खेलने दो. हिम्मत रखो और कहो कि अगर वह फिट है तो हम नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसे ही खेलेंगे. अर्शदीप सिंह को बाहर बिठाओ और नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाओ. कहो कि तुम यशस्वी को बाहर नहीं बिठाओगे क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसे दोबारा खेलने का मौका कब मिलेगा."

वहीं शुक्रवार शाम को इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट ने कन्फर्म किया कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैबिलिटेशन और क्लीयरेंस पूरा करने के बाद स्पीडस्टर हर्षित राणा अपनी चोट से पूरी तरह ठीक हो गए हैं. डोएशेट ने कहा कि इस समय फोकस राणा को धीरे-धीरे टीम के माहौल में फिर से शामिल करना है और यह पक्का करना है कि वह अगले पांच से छह हफ्तों में आने वाले मुश्किल शेड्यूल के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो. 

भारत के सहायक कोच ने कहा,"उसने एनसीए में बहुत मेहनत की है. उसे NCA से क्लीयरेंस मिल गया है. वह आज हमारे साथ यहां जुड़ गया है. वह पूरी तरह से फिट लग रहा है. मुझे यकीन है कि वह आज अच्छा खेलेगा. मुझे नहीं लगता कि वह कल खेल पाएगा. इसलिए उसे टीम में वापस लाने के लिए, वह बहुत खुश और तरोताज़ा लग रहा था, उस चोट का कोई असर उस पर नहीं दिख रहा था."

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मोहित झा
सब एडिटर
10वीं कक्षा में पढ़ते हुए जब पहली बार एनडीटीवी के लिए क्रांति संभव को एक वीडियो रिकॉर्ड करते देखा, उसी पल यह तय हो गया था कि आगे चलकर इसी संस्थान का ह... और पढ़ें
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