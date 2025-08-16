Asia Cup 2025 में कौन होगा तीसरा ओपनर? आकाश चोपड़ा का भी माथा चकराया, VIDEO

Aakash Chopra, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आगाज में अब गिनती के कुछ दिन शेष रह गए हैं. मगर टीम इंडिया का ऐलान नहीं हो पाया है. आगामी स्क्वाड को लेकर माथापच्ची जारी है. इंग्लैंड के खिलाफ संपन्न हुई टी20 सीरीज के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को बतौर ओपनर जगह मिली थी. जहां दोनों बल्लेबाजों ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीता था. मगर इनके अलावा टीम में तीसरा कोई ओपनर नहीं था. इसी बात पर जोर देते हुए पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने बात की है. उनका कहना है कि टूर्नामेंट के दौरान खुदा न खास्ता कोई ओपनर चोटिल हो जाता है तो उनकी जगह कौन लेगा? इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज द्विपक्षीय थी. मगर बड़े टूर्नामेंट में बैकअप ओपनर का होना जरुरी है.

47 वर्षीय पूर्व टेस्ट क्रिकेटर ने बैकअप ओपनर के तौर पर सुझाव भी दिया है. उनका मानना है कि इस रेस में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का नाम सबसे पहले जेहन में आता है. यशस्वी का टी20 में रिकॉर्ड बेहतरीन है. मगर गिल ने भी सराहनीय प्रदर्शन किया है. वह टेस्ट प्रारूप के कप्तान और वनडे के उपकप्तान हैं, लेकिन उनके साथ एक समस्या है. टी20 क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट काफी स्लो है. मगर वह टेस्ट के कप्तान हैं. ऐसे में उन्हें हम ब्रेंच पर बैठा नहीं सकते हैं.

उन्होंने एक सुझाव देते हुए समझाया है कि अगर सैमसन को पांचवें स्थान पर भेजा जाए तो गिल को टीम में मौका मिल सकता है. मगर हाल के दिनों में पारी का आगाज करते हुए सैमसन का बल्ला जमकर चला है. ऐसे में शायद ही टीम मैनेजमेंट अभिषेक और सैमसन की जोड़ी में कोई छेड़छाड़ करे.

अपने यूट्यूब चैनल पर सुझाव देते हुए आकाश ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि किसी भी खिलाड़ी को बाहर करने की जरूरत है. बस आप एक और ओपनर को अपने साथ जोड़ लें. भारत ने (इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में) तीसरा ओपनर नहीं चुना था. उन्होंने उस दौरान ये भी नहीं सोचा था कि अगर अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन फॉर्म में नहीं होते हैं तो अगला ओपनर कौन होगा. अगर आप तीसरे ओपनर को यहां नहीं रखते हैं तो आपको विश्व कप के समय समस्या आएगी.'

उन्होंने कहा, 'इंग्लैंड के खिलाफ शॉर्ट बॉल पर लगातार पांच बार आउट होना संजू के खिलाफ जाता है. शुभमन के खिलाफ क्या है? अगर आप एक विध्वंसक टीम बनाना चाहते हैं तो क्या शुभमन गिल उस डीएनए का हिस्सा बन सकते हैं? यह बड़ा सवाल है. यशस्वी जायसवाल निश्चित रूप से उस डीएनए का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन क्या वे यशस्वी के बारे में सोच रहे हैं?'

